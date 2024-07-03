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Обновлённый фонтан торжественно открыли в мемориальном комплексе «Курган Славы»

03 июля 2024 15:09
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В мемориальном комплексе «Курган Славы» в День Независимости торжественно открыли обновленный фонтан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённый фонтан торжественно открыли в мемориальном комплексе «Курган Славы»-1

В сопровождении оркестра его впервые запустили после масштабной реконструкции. Это стало еще одним подарком к 80-летию освобождения Беларуси. «Курган Славы» стал главной площадкой праздничных гуляний в Минской области. Рядом с ним развернулись тематические площадки с реконструкцией партизанского штаба, быта солдат в полевых условиях. Также по традиции в дань памяти воинов-освободителей прошел памятный митинг с возложением цветов.

Обновлённый фонтан торжественно открыли в мемориальном комплексе «Курган Славы»-4

Игорь Курочицкий, житель Минского района:
Мы ценим именно то, что наши дети чувствуют себя в безопасности. Сейчас мир ценится как никогда, поэтому мы и праздник этот ощущаем по-другому. Надо стараться жить мирно, со всеми дружить.

Обновлённый фонтан торжественно открыли в мемориальном комплексе «Курган Славы»-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Должны быть такие мемориалы, такие комплексы, чтобы люди сюда приходили и помнили, что здесь было 80 лет назад. На этой площадке, когда ты смотришь вдаль, на эти хлеба великолепные, понимаешь, как здорово жить в мире и какая замечательная у нас страна.

Обновлённый фонтан торжественно открыли в мемориальном комплексе «Курган Славы»-10

Также на «Кургане Славы» появились новые экспонаты. Впервые здесь установили легендарный советский паровоз серии «ЭМ», которому более 90 лет. Ранее раритет находился на территории военно-исторического комплекса «Старая граница» вблизи деревни Станьково.

# День Независимости # общество # Александр Турчин

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