Обновлённый фонтан торжественно открыли в мемориальном комплексе «Курган Славы»

В мемориальном комплексе «Курган Славы» в День Независимости торжественно открыли обновленный фонтан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сопровождении оркестра его впервые запустили после масштабной реконструкции. Это стало еще одним подарком к 80-летию освобождения Беларуси. «Курган Славы» стал главной площадкой праздничных гуляний в Минской области. Рядом с ним развернулись тематические площадки с реконструкцией партизанского штаба, быта солдат в полевых условиях. Также по традиции в дань памяти воинов-освободителей прошел памятный митинг с возложением цветов.

Игорь Курочицкий, житель Минского района:

Мы ценим именно то, что наши дети чувствуют себя в безопасности. Сейчас мир ценится как никогда, поэтому мы и праздник этот ощущаем по-другому. Надо стараться жить мирно, со всеми дружить.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Должны быть такие мемориалы, такие комплексы, чтобы люди сюда приходили и помнили, что здесь было 80 лет назад. На этой площадке, когда ты смотришь вдаль, на эти хлеба великолепные, понимаешь, как здорово жить в мире и какая замечательная у нас страна.