Организаторов «Озаричей» судили в Беларуси – они были приговорены к казни

Татьяна Тройнель, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны:

Командиры 35-й и 110-й пехотных дивизий, их судили на территории Беларуси. Иоганна Рихтера судили в Минске. Он был приговорен к смертной казни через повешение. Казнь состоялась в январе 1946 года. Вместе с Рихтером тогда были повешены 13 военных преступников. Казнь была публичной, ее осуществили на минском ипподроме. На казни присутствовало почти 100 тысяч человек. Данное событие было встречено с большим пониманием.

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