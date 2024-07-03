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Организаторов «Озаричей» судили в Беларуси – они были приговорены к казни

03 июля 2024 15:15
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Организаторов «Озаричей» судили в Беларуси – они были приговорены к казни-1

Впервые во всеуслышание про лагерь в Озаричах заявили на международном трибунале в Нюрнберге в ноябре 1945-го.

Организаторов «Озаричей» судили в Беларуси – они были приговорены к казни-4

Татьяна Тройнель, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны:
Командиры 35-й и 110-й пехотных дивизий, их судили на территории Беларуси. Иоганна Рихтера судили в Минске. Он был приговорен к смертной казни через повешение. Казнь состоялась в январе 1946 года. Вместе с Рихтером тогда были повешены 13 военных преступников. Казнь была публичной, ее осуществили на минском ипподроме. На казни присутствовало почти 100 тысяч человек. Данное событие было встречено с большим пониманием.

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# Великая Отечественная война # общество

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