«Я девочка из деревни». ИнстаМама-2022 рассказала, как стала блогером
Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Количество подписчиков не имело значения»
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
«ИнстаМама» – что это такое?
Наталья Атрашкевич, победительница конкурса «ИнстаМама-2022»:
Это такой конкурс, где участие принимают все мамы Беларуси, которые имеют свой Instagram. Просто имеют Instagram – этого достаточно для участия.
Ольга Шерснева:
Вы победили, стали лучшей. Рассказывайте, как прошел ваш год.
Наталья Атрашкевич:
Так получилось, что я стала лучшей, взяла две награды – это «ИнстаМама Беларуси» и победительница в номинации «Бизнес».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
По каким критериям жюри отбирало победителя? Может быть, у вас большое количество подписчиков либо обалденный визуал? На что вообще обращали внимание?
Наталья Атрашкевич:
На самом деле, конкурс в Instagram – соответственно, голосование проходило среди людей, которые зарегистрированы. Они отдавали свои голоса. Так получилось, что за меня проголосовало больше.
Юлия Самусенко:
Я правильно понимаю, количество подписчиков не имело значения?
Наталья Атрашкевич:
Абсолютно нет. У моей первой конкурентки было совсем маленькое количество подписчиков, хотя достаточно много голосов.
Юлия Самусенко:
У вас сколько?
Наталья Атрашкевич:
Всего лишь 21 тысяча.
Александра Груздева, певица, актриса, телеведущая:
Вы покупали этих подписчиков?
Наталья Атрашкевич:
Нет, не покупали этих подписчиков, они все живые и активные.
«Стала блогером абсолютно случайно»
Ольга Шерснева:
Расскажите нам, о чем ваш блог?
Наталья Атрашкевич:
Мой блог на самом деле появился абсолютно случайно, я не собиралась становиться блогером. У меня свой интернет-магазин детской одежды. Мой блог появился только благодаря тому, что у меня была задача – подружиться со своими клиентами, которые делают у меня заказы в интернет-магазине. То есть это развитие личного бренда для того, чтобы вызывать лояльность у своих клиентов, дружить с ними. Соответственно, так получилось – я всегда говорю всем, что стала блогером абсолютно случайно.
Юлия Самусенко:
Как вы думаете, чем вы зацепили свою аудиторию? Может быть, ваш аккаунт очень искренний, возможно, вы делаете какие-то посты – как-то проникаетесь к своей аудитории, показываете свою личную жизнь? На что делается акцент?
Наталья Атрашкевич:
На самом деле, мои подписчики любят меня, потому что я такая же простая, как они. То есть у меня очень интересная история. Я сама преподаватель в школе, артист ансамбля народного танца была, то есть я человек из народа.
Александра Груздева:
Что вы преподаете?
Наталья Атрашкевич:
Я сейчас уже ничего не преподаю. Я по образованию артист ансамбля народного танца, преподавала хореографию в кадетском училище.
«Интрига оставалась до самого финала»
Ольга Шерснева:
Что вообще вам дала награда «ИнстаМама»?
Наталья Атрашкевич:
Я здесь, то есть в первую очередь это какие-то регалии. Для меня это все-таки какой-то новый уровень, который дает мне возможность.
Юлия Самусенко:
Поощрительный приз какой-то был, мне интересно?
Наталья Атрашкевич:
Во-первых, я боролась за эти награды, приз на мне. То есть, по сути, это никакие не большие финансовые награды, путевки, iPhone. Это всего лишь скорее просто звание, которое я сейчас несу.
Юлия Самусенко:
Главное – призвание.
Ольга Шерснева:
Как конкуренты отреагировали на вашу победу? Было сложно бороться с ними?
Наталья Атрашкевич:
Я не скажу, что было просто. Действительно, до последнего мы не знали, кто все-таки победит в этом конкурсе, интрига оставалась до самого финала. Как отнеслись? Это как игра, то есть я же не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Кто-то болел за своих фаворитов – соответственно, конечно, они были огорчены, что кто-то не победил. Моя аудитория очень тепло, конечно, к этой победе отнеслась. 2,5 тысячи голосов – я считаю, что это достаточно много для обычной девушки, которая сегодня первый раз на телевидении благодаря этому конкурсу.
«Семья мной гордится»
Юлия Самусенко:
Как семья отреагировала на вашу победу?
Наталья Атрашкевич:
Моя семья мной гордится.
Ольга Шерснева:
Для многих что такое блогер – они ничем не занимаются. Ваша семья вас поддерживает?
Наталья Атрашкевич:
Моя семья меня не поддерживала, я всегда про это говорю, транслирую. Все говорили, что я занимаюсь ерундой – хожу с телефоном. Денег в Instagram никогда не будет, нужно заниматься нормально работой, как говорит это всегда мама. Сейчас, когда они видят мои успехи, говорят: «Мы тобой гордимся. Наташа, ты большая молодец». Вопреки всему я добилась того, что у меня сейчас есть. Повторю опять, вы спрашиваете, почему меня любит аудитория? Потому что на самом деле я девочка из деревни, из маленького поселка в Браславском районе, по образованию педагог.
Люди, которые прошли колхозные бураки, всегда добиваются таких высот
Александра Груздева:
Скажите, пожалуйста, вы в деревне пололи бураки?
Наталья Атрашкевич:
Я не только полола бураки, их еще собирала. Их нужно было еще собрать и покормить поросят.
Александра Груздева:
Те люди, которые жили в деревне – Руслан Алехно, Андрей Панисов, вы и другие, которые прошли колхозные бураки – всегда это трудолюбие. Они всегда в жизни добиваются таких высот. Я думаю, молодая девчонка, не понимаю, сколько вам годиков…
Наталья Атрашкевич:
Не совсем молодая.
Александра Груздева:
Это трудолюбие, потому что блогер – это самое ужасное, что только может быть по-настоящему в плане того, что ты должен постоянно снимать, выкладывать. Жить когда? Или вы получаете удовольствие, кайфуете?
Наталья Атрашкевич:
Я кайфую, искренне говорю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
Александра Груздева:
И вы на нас: @sestrygruzdevy555. А вы кто?
Наталья Атрашкевич:
@parania_86, можно просто найти Наталья Атрашкевич или ИнстаМама-2022.
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