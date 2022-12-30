«Я девочка из деревни». ИнстаМама-2022 рассказала, как стала блогером

Новый год – это самый любимый праздник взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января случаются настоящие чудеса. С нетерпением, волнением и радостью люди ждут наступления торжественной ночи. Подготовка начинается заранее, а новогодняя суета охватывает даже тех, кто не любит Новый год. О том, что же нужно сделать для создания той самой сказочной атмосферы, чтобы этот день стал праздничным для всех, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Количество подписчиков не имело значения» Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

«ИнстаМама» – что это такое?

Наталья Атрашкевич, победительница конкурса «ИнстаМама-2022»:

Это такой конкурс, где участие принимают все мамы Беларуси, которые имеют свой Instagram. Просто имеют Instagram – этого достаточно для участия. Ольга Шерснева:

Вы победили, стали лучшей. Рассказывайте, как прошел ваш год. Наталья Атрашкевич:

Так получилось, что я стала лучшей, взяла две награды – это «ИнстаМама Беларуси» и победительница в номинации «Бизнес». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

По каким критериям жюри отбирало победителя? Может быть, у вас большое количество подписчиков либо обалденный визуал? На что вообще обращали внимание?

Наталья Атрашкевич:

На самом деле, конкурс в Instagram – соответственно, голосование проходило среди людей, которые зарегистрированы. Они отдавали свои голоса. Так получилось, что за меня проголосовало больше. Юлия Самусенко:

Я правильно понимаю, количество подписчиков не имело значения? Наталья Атрашкевич:

Абсолютно нет. У моей первой конкурентки было совсем маленькое количество подписчиков, хотя достаточно много голосов. Юлия Самусенко:

У вас сколько? Наталья Атрашкевич:

Всего лишь 21 тысяча.

Александра Груздева, певица, актриса, телеведущая:

Вы покупали этих подписчиков? Наталья Атрашкевич:

Нет, не покупали этих подписчиков, они все живые и активные. «Стала блогером абсолютно случайно» Ольга Шерснева:

Расскажите нам, о чем ваш блог? Наталья Атрашкевич:

Мой блог на самом деле появился абсолютно случайно, я не собиралась становиться блогером. У меня свой интернет-магазин детской одежды. Мой блог появился только благодаря тому, что у меня была задача – подружиться со своими клиентами, которые делают у меня заказы в интернет-магазине. То есть это развитие личного бренда для того, чтобы вызывать лояльность у своих клиентов, дружить с ними. Соответственно, так получилось – я всегда говорю всем, что стала блогером абсолютно случайно. Юлия Самусенко:

Как вы думаете, чем вы зацепили свою аудиторию? Может быть, ваш аккаунт очень искренний, возможно, вы делаете какие-то посты – как-то проникаетесь к своей аудитории, показываете свою личную жизнь? На что делается акцент? Наталья Атрашкевич:

На самом деле, мои подписчики любят меня, потому что я такая же простая, как они. То есть у меня очень интересная история. Я сама преподаватель в школе, артист ансамбля народного танца была, то есть я человек из народа.

Александра Груздева:

Что вы преподаете? Наталья Атрашкевич:

Я сейчас уже ничего не преподаю. Я по образованию артист ансамбля народного танца, преподавала хореографию в кадетском училище. «Интрига оставалась до самого финала» Ольга Шерснева:

Что вообще вам дала награда «ИнстаМама»? Наталья Атрашкевич:

Я здесь, то есть в первую очередь это какие-то регалии. Для меня это все-таки какой-то новый уровень, который дает мне возможность. Юлия Самусенко:

Поощрительный приз какой-то был, мне интересно?

Наталья Атрашкевич:

Во-первых, я боролась за эти награды, приз на мне. То есть, по сути, это никакие не большие финансовые награды, путевки, iPhone. Это всего лишь скорее просто звание, которое я сейчас несу. Юлия Самусенко:

Главное – призвание. Ольга Шерснева:

Как конкуренты отреагировали на вашу победу? Было сложно бороться с ними? Наталья Атрашкевич:

Я не скажу, что было просто. Действительно, до последнего мы не знали, кто все-таки победит в этом конкурсе, интрига оставалась до самого финала. Как отнеслись? Это как игра, то есть я же не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Кто-то болел за своих фаворитов – соответственно, конечно, они были огорчены, что кто-то не победил. Моя аудитория очень тепло, конечно, к этой победе отнеслась. 2,5 тысячи голосов – я считаю, что это достаточно много для обычной девушки, которая сегодня первый раз на телевидении благодаря этому конкурсу. «Семья мной гордится»