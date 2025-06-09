В Эстонии продолжается переход образования на государственный язык – дети не справляются с программой

В Эстонии продолжается переход школьного образования на государственный язык. Родители многих первоклассников получили сообщения о том, что дети не справляются с программой, и вероятно, останутся на второй год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети не справляются с нагрузкой из-за незнания языка, который признан одним из самых сложных в Европе. Многие просто не используют его в повседневной жизни, а потому получение даже первой ступени образования стало настоящей проблемой. Чем завершится школьный эксперимент в Эстонии, пока непонятно.