Германия может столкнуться с дефицитом электроэнергии

Германия может остаться без света уже через пять лет. С таким предупреждением выступили энергетические компании страны. Государству не хватает мощностей для производства электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что атомные электростанции в Германии закрыты, уголь по «зеленым требованиям» Евросоюза постепенно выводится из обращения. А электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии – очень мало. Если к 2030 году ситуация не изменится, то Германия впервые после Второй мировой войны может столкнуться с веерным отключением электричества. А пока в стране с завидным постоянством растут счета за свет и тепло. По стоимости электроэнергии Германия является одной из самых дорогих в Европе.