Время чудес! С 15 декабря в Беларуси будет проходить акция «Наши дети»

Время чудес наступает в Беларуси. В преддверии Рождества и Нового года в стране пройдут две благотворительные акции. Внимание и заботу подарят тем, кто в этом особо нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 15 декабря в Беларуси будет проходить акция «Наши дети». По 14 января должностные лица, руководители органов госуправления и организаций планируют посетить более 150 учреждений здравоохранения и детских домов. Чтобы поздравить с праздниками свыше миллиона детей.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Беларуси:

В первую очередь, упор делается на социально уязвимых категориях детей. Это дети из детских домов, дети, которые воспитываются в домах семейного типа, дети, которые находятся в учреждениях здравоохранения либо в социальных наших домах-интернатах.

В праздники не останутся без внимания и более 500 тысяч пожилых людей. 23 декабря в Беларуси стартует акция «От всей души». Вниманием окружат ветеранов, долгожителей, одиноких пенсионеров. Руководители госорганов посетят более 35 учреждений соцобслуживания и здравоохранения.