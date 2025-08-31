Леонид Якубович: я боготворю людей, которые прошли через войну

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вам 80 лет. Вы ровесник Победы. В этом году мы отметили 80-летие Великой Победы. А что для вас эти даты означают?