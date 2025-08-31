Леонид Якубович: я боготворю людей, которые прошли через войну

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вам 80 лет. Вы ровесник Победы. В этом году мы отметили 80-летие Великой Победы. А что для вас эти даты означают?
Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:
Я воспитан на этом, я вырос на этом. Я боготворю людей, включая своего отца, которые прошли через это, абсолютно не понимая, как они выжили. Знаю только одно. Если за плечами у тебя есть Родина, ты счастливый человек. А если у тебя за плечами нет Родины, какой бы богатый ты ни был, это несчастье. Можно как угодно относиться к государству, а Родину надо любить. Вот и все. На этом мы и воспитаны.
Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу.