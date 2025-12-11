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Заседание Евразийского межправсовета проходит в Москве

11 декабря 2025 13:43
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Динамика большинства макроэкономических показателей государств – членов Евразийского экономического союза остается положительной. Итоги года на пространстве ЕАЭС сегодня, 11 декабря, подводят в Москве. Главы правительств стран «пятерки» в расширенном составе обсуждают актуальные вопросы интеграции. До этого встреча проходила без журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Евразийского межправсовета проходит в Москве-2

В центре внимания – создание общего энергетического рынка, снятие препонов для электронной торговли и дальнейшее развитие экономических процессов в рамках декларации «Евразийский экономический союз», которая разработана на период до 2045 года. 

Заседание Евразийского межправсовета проходит в Москве-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
В рамках реализации декларации «Евразийский экономический путь» нам удастся существенно продвинуться в этом направлении и выйти на тот уровень взаимной экономической открытости, который изначально закладывался в договор о Союзе более 10 лет назад. Удалось достичь практических результатов в части таможенного администрирования при импорте налогоемких товаров в целях минимизации фискальных рисков и потерь бюджетов государств – членов ЕАЭС. 

В 2025 году в органах ЕАЭС председательствует Беларусь. В начале 2025-го приоритеты в работе Союза пяти стран обозначил Александр Лукашенко. Технологический потенциал и кооперация, продовольственная безопасность, защита внутреннего рынка и цифровая трансформация – всего 9 важных направлений, которые обеспечат экономическое благополучие стран ЕАЭС. Нынешнее заседание межправсовета в Москве – 45-е по счету с начала работы Евразийского экономического союза и четвертое в текущем году.

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