Какую роль играет АПК в обеспечении продовольственной безопасности Беларуси? Узнали у делегата ВНС

Как он видит дальнейшее развитие отрасли и о роли АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны – в нашем материале.

Стратегию на ближайшую пятилетку рассмотрят уже через неделю на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Минскую область представят 37 делегатов. Среди них и заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Преснаки» Игорь Маркевич.

Национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, качественное образование, а также рост конкурентоспособности и сильные регионы. Это ключевые приоритеты программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы.

Игорь Маркевич, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Преснаки» Копыльского района, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Работаю я в Копыльском районе, в хозяйстве ООО «Преснаки», уже как пять лет. Сейчас на должности заместителя директора по животноводству. Наше хозяйство занимается промышленным производством молока и мяса. На сегодняшний день хозяйство реализует 40 тонн молока в день. Удой на корову составляет 22 литра молока. С каждым годом мы наращиваем темпы по увеличению молока.

Задача моя – контроль за производством, выращиванием молодняка. Хозяйство реализует молоко на Несвиж (детское питание) и на Слуцкий маслосырзавод. В нашей стране очень сильно развивается экономика. У нас был построен комплекс на 900 голов стада. Комплекс новый, оснащен новейшими технологиями. Дойка, молочное оборудование, подобран коллектив ответственный.