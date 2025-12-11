В Польше планируют вернуть обязательный призыв в армию

Польша продолжает двигаться по пути милитаризации. В стране заговорили о возвращении обязательной военной службы. Обсуждения этой темы ведут на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Славомир Ценцкевич, руководитель Бюро национальной безопасности Польши:

Есть хороший повод для того, чтобы те, кто отменил призыв в армию, его вернули. На мой взгляд, это часть более широкого плана, идеи. Мы должны начать говорить прямо об угрозах, в том числе готовить общество к этим угрозам.

Всеобщий военный призыв в Польше был отменен в 2009 году. Однако из-за страха перед мнимой угрозой, растет число жителей, выступающих за возвращение обязательной службы в армии. Согласно последним опросам, таких в стране почти 60 %.