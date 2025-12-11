В Минской области планируют построить более 4,5 тыс. квартир до конца 2025 года

Минская область стабильно занимает первое место по объему введенного жилья среди регионов Беларуси. Это подтверждает и статистика. На центральный регион приходится около 30 % от всего возведенного жилья в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До конца 2025 года в регионе планируют построить более 4,5 тысячи квартир.

Новостройки растут не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Активно ведется в том числе и индивидуальное жилищное строительство. В Копыльском районе за 2025 год введено в эксплуатацию более 20 домов.

Большая часть из них – в сельской местности. Это около 5,5 тысячи квадратных метров, из которых половина предназначена для многодетных семей и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Иван Заяц, заместителя председателя Копыльского райисполкома:

В 2026 году в городе Копыле планируется реализация градостроительного проекта «Детальный план района жилой застройки Северо-Западный-2», в результате которого появится 54 участка для индивидуального жилищного строительства. В рамках реализации проекта будет проведена инженерно-транспортная инфраструктура к новому микрорайону с устройством всех необходимых коммуникаций.

В 2026 году в Копыле планируют начать строительство 16-квартирного жилого дома. Его площадь составит около 800 квадратных метров.