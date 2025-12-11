VII Рождественские образовательные чтения Минской митрополии прошли в Логойске

Диалог о будущем, который опирается на наследие. Рождественские образовательные чтения Минской митрополии вновь собрали на одной площадке представителей духовенства, власти и общественности. Они проходят в седьмой раз. Площадкой для проведения стал Логойск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открыл встречу митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Говорили о роли семьи в воспитании человека, передаче традиционных ценностей от поколения к поколению, а также о значении мира и понимания в обществе. Обсудили влияние современных тенденций на мировоззрение человека и методы духовно-нравственного воспитания школьников.

Светлана Поплавская, учитель средней школы № 24 Борисова:

На базе нашей школы существует областной ресурсный центр по духовному развитию и воспитанию. У нас проходят часы духовно-нравственного воспитания, то есть раз в месяц в классы приходят священнослужители и освещают какую-либо тему определенную.

Денис Дук, ректор Академии Управления при Президенте Беларуси:

Нравственные ценности белорусского народа являются краеугольным столпом в нашей системе образования. И причем эта система пронизывает все уровни образования: от начальной школы до университетов и академий. И мы, белорусы, понимаем и чтим традиции белорусского народа.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нам есть о чем поговорить. И прежде всего хотелось бы обратить внимание на культуру речи современного человека. Чтобы он умело различал добро и зло, чтобы выбирал лучшее, полезное и соответствующим образом выстраивал свои отношения с окружающим миром.