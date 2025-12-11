Работы достаточно! Бастрыкин рассказал о сотрудничестве СК Беларуси и России

Беларусь и Россия придерживаются одной линии и позиции. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил Александр Лукашенко во время встречи с главой Следственного комитета России. Александр Бастрыкин с визитом в нашей стране по поводу Международной научно-практической конференция к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него. Но, конечно, важнейший пункт – переговоры во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие теплые межличностные отношения сказываются на сотрудничестве смежных ведомств Беларуси и России. Многие вопросы удается решать минуя бюрократические моменты. Об этом по итогам встречи с главой государства рассказал журналистам Александр Бастрыкин. Он также отметил, что на сегодня нет никаких сдерживающих факторов в работе следственных групп двух стран.

Как отметил Президент Беларуси, это не визит вежливости, всегда есть вопросы, которые необходимо обсудить. Так, глава правоохранительного ведомства России проинформировал Александра Лукашенко о предстоящей рабочей встрече с белорусскими специалистами. На ней будут подведены итоги сотрудничества следственных комитетов двух стран за 2025 год, также обсудят перспективы на 2026-й.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

До недавнего времени предполагали, что в блокадном Ленинграде погибло 800 тысяч человек. Сейчас мы вышли на 1 миллион 250 тысяч только в блокадном Ленинграде. Он не сдался, но он понес большие потери. Мы вскрываем новые захоронения, которые нам были неизвестны. Мы используем архивные материалы, которые нам предоставляет Генеральная прокуратура и Следственный комитет Беларуси. Состоялось 34 приговора в разных регионах страны по этим делам, и вынесены приговоры в отношении тех преступников, которые совершали эти тяжкие преступления.

Кроме того, у нас есть ситуации, когда наши опасные преступники перебегают в Беларусь и потом пытаются скрыться в Европе. У нас же нет фактически границы. Тут тоже мы очень тесно взаимодействуем по уголовным делам. Мы сейчас тоже эти конкретные резонансные дела обсудим на совместной коллегии со Следственным комитетом Беларуси. Обсудим результаты работы по этому направлению. В общем, работы достаточно. Но самое главное, и Александр Григорьевич оценил, у нас очень тесные человеческо-дружеские отношения. Мы же Союзное государство. Это неформальный подход. Бумажку скинули, забыли и ничего не сделали. Мы действительно взаимодействуем по-настоящему.

Следственный комитет России тесно сотрудничает с Генеральной прокуратурой Беларуси. В нашей правовой системе это ведомство обладает следственными полномочиями. Так, например, именно Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.