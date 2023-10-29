«Я бы тоже очень хотел стать Президентом». Школьники о встрече с Лукашенко и впечатлениях от разговора

Новости Беларуси. Наш Президент регулярно общается с молодым поколением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более того, говорит, что любит и ценит эти встречи. Они по-своему обогащают главу государства. Ну, хотя бы освежают лексикон. Говорить с молодежью нужно на одном языке. Вот и на неделе очередной раунд общения с молодым поколением белорусов прошел во Дворце Независимости. Но нельзя сказать, что эта встреча полностью похожа на предыдущие. В зале собрались представители разных поколений. И пусть самые юные из них были не самыми активными спикерами, но мы решили проинтервьюировать именно этих слушателей: что они вынесли из общения с главой государства и о чем хотели поговорить на самом высоком уровне. В конце концов, устами младенца... Да и на встрече прозвучало предложение встретиться с журналистами президентского пула. Вот все и сбывается. Наш политобозреватель Алена Сырова встретилась с юными белорусами и пообщалась по существу. «Представить не могла, что могут быть такие высокие потолки». Дети о впечатлениях при посещении Дворца

Алена Сырова, политический обозреватель:

Давайте, ребята, с вами познакомимся. Меня зовут Алена Сырова, я журналист президентского пула. Обычно такие мероприятия с участием Президента я освещаю. Как зовут вас? – Дарья.

– Елизавета.

– Артемий. Алена Сырова:

Как вообще была обстановка? Нервная, переживали ли? Ведь были не только ваши ровесники, но и взрослые люди?

Дарья Шупенько, ученица гимназии № 15 Минска:

В самом начале немного да. А потом… Если бы я тогда, наверное, с Лизой не познакомилась, мне было бы страшно одной ходить. А так потом там все разобщались и было нестрашно. Алена Сырова:

Дворец Независимости. Пока мы тут готовились, вы узнавали пейзажи? Дарья Шупенько:

Он очень красивый!

Елизавета Большакова, ученица школы № 93 Минска:

Очень большой. Каждый раз, когда я заходила в новую комнату, я сразу смотрела наверх. Я просто представить не могла, что могут быть такие высокие потолки и красивые люстры.

Артемий Матлах, ученик гимназии № 3 Бобруйска:

Ну, Дворец Независимости, меня, конечно, очень сильно удивил, потому что на то он является самым красивым зданием в нашей стране, потому что меня очень сильно там удивили его залы и, конечно же, сам Президент. «Понравилось, как Александр Григорьевич рассказывал о своей жизни» Алена Сырова:

Кстати, да, о самом Президенте, вы ведь, наверное, до этого только его по телевизору видели. Дарья Шупенько:

Я думала сначала, что он будет таким серьезным, а он оказался не такой серьезный, просто общался с нами по обычному. Елизавета Большакова:

Очень понравилось, что начал с шутки. «Как мне доложили, порядка 70 нарушителей порядка во Дворце Независимости в рабочее время Президента». Это как-то отпустило напряженную атмосферу и в дальнейшем он много шутил.

Артемий Матлах:

Я много знал про нашего Президента, что он любит детей, поэтому я не сильно волновался. Я глаз не спускал с Президента, потому что хотел повидать его. И вот, повидал. Алена Сырова:

Александр Григорьевич обсуждал с вами весьма сложное даже для взрослых людей темы, говорили много о безопасности. И о войнах, которые сейчас происходят в мире. Вот мне кажется, что это довольно сложная тема. Это сложная тема даже для журналистов и для политиков, чтобы разобраться. Артемий Матлах:

Президент очень понятно все объясняет, что сейчас происходит, он нам объяснял и про Украину, и про США, и про все абсолютно страны, что сейчас и роботы воюют даже вместо людей. Там вот еще был один вопрос, задавали: «Смогут ли роботы заменить человека?» Наш Президент сказал, что нет. Человека никто не сможет заменить. Алена Сырова:

А ты как считаешь?

Артемий Матлах:

Я тоже так считаю. Елизавета Большакова:

Еще понравилось, как Александр Григорьевич рассказывал о своей жизни, особенно как был комсомольцем. Алена Сырова:

А тебя какая тема больше всего погрузила в раздумья?

Дарья Шупенько:

Наверное, когда он говорил, какие представители СМИ ему больше всего нравятся.

Что он никого не выделил, никому не стало обидно. Алена Сырова:

Это понравилось тебе. Дарья Шупенько:

Да, он не выделяет каких-то особенных людей, можно сказать. Какие вопросы молодежь задала бы Президенту? Елизавета Большакова:

Мне было бы интересно узнать, у нас в Беларуси, действует патриотические классы, я в нем учусь. И мне очень интересно: патриотические классы будут как-то еще развиваться? Дарья Шупенько:

Я хотела бы спросить, кем бы он хотел стать. Но он уже говорил тогда. Наверное, это глупо просто, но какая у него марка телефона. Потом он сказал, что у него нет, потому что ему рекомендовали, что для большей безопасности не надо.