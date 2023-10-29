«Я бы тоже очень хотел стать Президентом». Школьники о встрече с Лукашенко и впечатлениях от разговора
Новости Беларуси. Наш Президент регулярно общается с молодым поколением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Более того, говорит, что любит и ценит эти встречи. Они по-своему обогащают главу государства. Ну, хотя бы освежают лексикон. Говорить с молодежью нужно на одном языке.
Вот и на неделе очередной раунд общения с молодым поколением белорусов прошел во Дворце Независимости. Но нельзя сказать, что эта встреча полностью похожа на предыдущие. В зале собрались представители разных поколений. И пусть самые юные из них были не самыми активными спикерами, но мы решили проинтервьюировать именно этих слушателей: что они вынесли из общения с главой государства и о чем хотели поговорить на самом высоком уровне. В конце концов, устами младенца... Да и на встрече прозвучало предложение встретиться с журналистами президентского пула. Вот все и сбывается. Наш политобозреватель Алена Сырова встретилась с юными белорусами и пообщалась по существу.
«Представить не могла, что могут быть такие высокие потолки». Дети о впечатлениях при посещении Дворца
Алена Сырова, политический обозреватель:
Давайте, ребята, с вами познакомимся. Меня зовут Алена Сырова, я журналист президентского пула. Обычно такие мероприятия с участием Президента я освещаю. Как зовут вас?
– Дарья.
– Елизавета.
– Артемий.
Алена Сырова:
Как вообще была обстановка? Нервная, переживали ли? Ведь были не только ваши ровесники, но и взрослые люди?
Дарья Шупенько, ученица гимназии № 15 Минска:
В самом начале немного да. А потом… Если бы я тогда, наверное, с Лизой не познакомилась, мне было бы страшно одной ходить. А так потом там все разобщались и было нестрашно.
Алена Сырова:
Дворец Независимости. Пока мы тут готовились, вы узнавали пейзажи?
Дарья Шупенько:
Он очень красивый!
Елизавета Большакова, ученица школы № 93 Минска:
Очень большой. Каждый раз, когда я заходила в новую комнату, я сразу смотрела наверх. Я просто представить не могла, что могут быть такие высокие потолки и красивые люстры.
Артемий Матлах, ученик гимназии № 3 Бобруйска:
Ну, Дворец Независимости, меня, конечно, очень сильно удивил, потому что на то он является самым красивым зданием в нашей стране, потому что меня очень сильно там удивили его залы и, конечно же, сам Президент.
«Понравилось, как Александр Григорьевич рассказывал о своей жизни»
Алена Сырова:
Кстати, да, о самом Президенте, вы ведь, наверное, до этого только его по телевизору видели.
Дарья Шупенько:
Я думала сначала, что он будет таким серьезным, а он оказался не такой серьезный, просто общался с нами по обычному.
Елизавета Большакова:
Очень понравилось, что начал с шутки. «Как мне доложили, порядка 70 нарушителей порядка во Дворце Независимости в рабочее время Президента». Это как-то отпустило напряженную атмосферу и в дальнейшем он много шутил.
Артемий Матлах:
Я много знал про нашего Президента, что он любит детей, поэтому я не сильно волновался. Я глаз не спускал с Президента, потому что хотел повидать его. И вот, повидал.
Алена Сырова:
Александр Григорьевич обсуждал с вами весьма сложное даже для взрослых людей темы, говорили много о безопасности. И о войнах, которые сейчас происходят в мире. Вот мне кажется, что это довольно сложная тема. Это сложная тема даже для журналистов и для политиков, чтобы разобраться.
Артемий Матлах:
Президент очень понятно все объясняет, что сейчас происходит, он нам объяснял и про Украину, и про США, и про все абсолютно страны, что сейчас и роботы воюют даже вместо людей. Там вот еще был один вопрос, задавали: «Смогут ли роботы заменить человека?» Наш Президент сказал, что нет. Человека никто не сможет заменить.
Алена Сырова:
А ты как считаешь?
Артемий Матлах:
Я тоже так считаю.
Елизавета Большакова:
Еще понравилось, как Александр Григорьевич рассказывал о своей жизни, особенно как был комсомольцем.
Алена Сырова:
А тебя какая тема больше всего погрузила в раздумья?
Дарья Шупенько:
Наверное, когда он говорил, какие представители СМИ ему больше всего нравятся.
Что он никого не выделил, никому не стало обидно.
Алена Сырова:
Это понравилось тебе.
Дарья Шупенько:
Да, он не выделяет каких-то особенных людей, можно сказать.
Какие вопросы молодежь задала бы Президенту?
Елизавета Большакова:
Мне было бы интересно узнать, у нас в Беларуси, действует патриотические классы, я в нем учусь. И мне очень интересно: патриотические классы будут как-то еще развиваться?
Дарья Шупенько:
Я хотела бы спросить, кем бы он хотел стать. Но он уже говорил тогда. Наверное, это глупо просто, но какая у него марка телефона. Потом он сказал, что у него нет, потому что ему рекомендовали, что для большей безопасности не надо.
Елизавета Большакова:
Мне было интересно, это была его инициатива построить Дворец Независимости или ему кто-то сказал, что надо резиденцию построить. Было интересно.
Артемий Матлах:
Я бы задал бы Президенту вот такой вопрос, нравится ли ему вот это вот все. Когда вот прошлая встреча была, не с нами, а с другими, он, по-моему, сперва с детьми, потом в Сочи полетел. Нравится ли ему такая обстановка: 5 минут там, потом себе туда? Я бы, наверное, такой вопрос задал.
Какие на вкус конфеты во Дворце Независимости и хотят ли школьники стать президентами?
Подробнее в видео.