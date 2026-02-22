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Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы

22 февраля 2026 16:49
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Новые производства – это хорошо, конечно. А еще лучше, когда в экономике помогают роботы, а не только человек. Мы к тотальному замещению не стремимся, но понимаем, что в будущем без роботов не обойтись, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такие умные помощники повышают производительность труда – они работают без выходных, перерывов и усталости и способны выполнять монотонные, сложные и опасные операции. Все это, безусловно, сказывается на качестве и объемах. 

Беларусь ставит роботизацию в приоритет. И в первую очередь в промышленности. Есть даже целевые показатели, к которым мы стремимся. 100 роботов на 10 тысяч работников через 4-5 лет. Пока в скорости роботизации Беларусь не впереди планеты всей. Мы все еще больше доверяем человеку. Но есть предприятия, где высокотехнологичные помощники уже задействованы на полную ставку. 

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-2

Он может работать три смены по восемь часов, в отличие от сварщиков. Он может работать во вредных условиях труда.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-4

Практически идеальный работник, высокопродуктивный, точный, выносливый, а еще одна из самых сложных разработок белорусской компании. В конструкторском бюро, а это, без преувеличения, святая святых предприятия, как раз и рождается интеллект будущих умных машин. Процесс цифровой. Для каждого заказа разрабатывают уникальную 3D-модель. Такой подход позволяет отказаться от создания дорогостоящих опытных образцов.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-6

Сергей Атрошкин, главный инженер предприятия по проектированию и внедрению робототехнических комплексов:
Промышленные роботы имеют шесть степеней подвижности, что позволяет ему выполнять прямолинейную и круговую интерполяцию. Это необходимо для того, чтобы полностью повторить движение руки человека. Движения получаются плавные, точность их выхода достигает где-то 0,03 миллиметра.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-8

На счету предприятия уже более 500 успешных проектов, причем белорусские 3D-модели уезжают далеко за пределы страны – от Германии до США. Но глобальный успех, конечно, начинается дома.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-10

Валерий Филиппович, генеральный директор предприятия по проектированию и внедрению робототехнических комплексов:
На данный момент идет проект по линиям фасовки. Это огромный цех, полностью роботизированный, там почти десяток роботов. В Осиповичах сейчас идут два проекта по фрезерной обработке объемных изделий. Нет лимита, нет ограничения по применению роботов в самых, казалось бы, немыслимых ситуациях. Все в конечном итоге зависит от мобильности робота и его интеллекта. 

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-12

Казалось бы, еще вчера роботов называли футуристикой, сегодня это практически промышленный стандарт, который уже успели высоко оценить.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-14

За три минуты этот робот сделал качественные швы на этих двух кронштейнах, трубках подвески к каретке и на подседельной.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-16

Качественно и быстро. Для сравнения: опытному сварщику на аналогичный объем работы понадобилось бы почти 20 минут, а роботу главное – один раз показать траекторию.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-18

Денис Лобачевский, электросварщик ООО «МотоВелоЗавод»:
Этот робот запомнил эту команду и заваривает более качественные швы, качественнее, чем ручной полуавтоматической сваркой. За сутки изготавливает около 8-10 заготовок. 

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-20

На этом участке трудятся два таких стальных профи. Автоматизация позволила заменить здесь 10 рабочих, а производительность выросла на 20 %. Но это лишь один из примеров технического апгрейда предприятия.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-22

Сергей Пецевич, главный инженер ООО «МотоВелоЗавод»:
У нас полностью автоматизирован цикл подготовки рамокомплекта. Идет мойка, обезжиривание, фосфатирование, сушка. Это все без участия человека. Автоматизирована вся окрасочная линия. То есть в основном здесь людской труд – это больше загрузка и съем готовой окрашенной детали. Если ранее на старых линиях работало до 50 человек, то сейчас семь человек делают весь этот объем. Это удобно, выгодно, и в это надо вкладываться.

Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы-24

Для Беларуси роботизация – перспектива и приоритет. Ведь умные комплексы увеличивают прибыль и помогают повысить качество. Одна из целей программы социально-экономического развития – 100 умных машин на 10 тысяч работающих к 2030 году. Пока эта цифра почти в 10 раз меньше.

Подробнее в видеоматериале.

# Роботы # Предприятия Беларуси

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