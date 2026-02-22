Эффективность без обеда, выходных и перерывов: на что способны промышленные роботы

Новые производства – это хорошо, конечно. А еще лучше, когда в экономике помогают роботы, а не только человек. Мы к тотальному замещению не стремимся, но понимаем, что в будущем без роботов не обойтись, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие умные помощники повышают производительность труда – они работают без выходных, перерывов и усталости и способны выполнять монотонные, сложные и опасные операции. Все это, безусловно, сказывается на качестве и объемах. Беларусь ставит роботизацию в приоритет. И в первую очередь в промышленности. Есть даже целевые показатели, к которым мы стремимся. 100 роботов на 10 тысяч работников через 4-5 лет. Пока в скорости роботизации Беларусь не впереди планеты всей. Мы все еще больше доверяем человеку. Но есть предприятия, где высокотехнологичные помощники уже задействованы на полную ставку.

Он может работать три смены по восемь часов, в отличие от сварщиков. Он может работать во вредных условиях труда.

Практически идеальный работник, высокопродуктивный, точный, выносливый, а еще одна из самых сложных разработок белорусской компании. В конструкторском бюро, а это, без преувеличения, святая святых предприятия, как раз и рождается интеллект будущих умных машин. Процесс цифровой. Для каждого заказа разрабатывают уникальную 3D-модель. Такой подход позволяет отказаться от создания дорогостоящих опытных образцов.

Сергей Атрошкин, главный инженер предприятия по проектированию и внедрению робототехнических комплексов:

Промышленные роботы имеют шесть степеней подвижности, что позволяет ему выполнять прямолинейную и круговую интерполяцию. Это необходимо для того, чтобы полностью повторить движение руки человека. Движения получаются плавные, точность их выхода достигает где-то 0,03 миллиметра.

На счету предприятия уже более 500 успешных проектов, причем белорусские 3D-модели уезжают далеко за пределы страны – от Германии до США. Но глобальный успех, конечно, начинается дома.

Валерий Филиппович, генеральный директор предприятия по проектированию и внедрению робототехнических комплексов:

На данный момент идет проект по линиям фасовки. Это огромный цех, полностью роботизированный, там почти десяток роботов. В Осиповичах сейчас идут два проекта по фрезерной обработке объемных изделий. Нет лимита, нет ограничения по применению роботов в самых, казалось бы, немыслимых ситуациях. Все в конечном итоге зависит от мобильности робота и его интеллекта.

Казалось бы, еще вчера роботов называли футуристикой, сегодня это практически промышленный стандарт, который уже успели высоко оценить.

За три минуты этот робот сделал качественные швы на этих двух кронштейнах, трубках подвески к каретке и на подседельной.

Качественно и быстро. Для сравнения: опытному сварщику на аналогичный объем работы понадобилось бы почти 20 минут, а роботу главное – один раз показать траекторию.

Денис Лобачевский, электросварщик ООО «МотоВелоЗавод»:

Этот робот запомнил эту команду и заваривает более качественные швы, качественнее, чем ручной полуавтоматической сваркой. За сутки изготавливает около 8-10 заготовок.

На этом участке трудятся два таких стальных профи. Автоматизация позволила заменить здесь 10 рабочих, а производительность выросла на 20 %. Но это лишь один из примеров технического апгрейда предприятия.

Сергей Пецевич, главный инженер ООО «МотоВелоЗавод»:

У нас полностью автоматизирован цикл подготовки рамокомплекта. Идет мойка, обезжиривание, фосфатирование, сушка. Это все без участия человека. Автоматизирована вся окрасочная линия. То есть в основном здесь людской труд – это больше загрузка и съем готовой окрашенной детали. Если ранее на старых линиях работало до 50 человек, то сейчас семь человек делают весь этот объем. Это удобно, выгодно, и в это надо вкладываться.