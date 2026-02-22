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Трамп определил дедлайн для Ирана, чтобы заключить сделку

22 февраля 2026 17:05
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Во время телефонного разговора лидеры Беларуси и России подтвердили готовность обсуждать актуальную мировую проблематику. А есть события и заявления, которые вызывают настороженность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трамп определил дедлайн для Ирана, чтобы заключить сделку-2

Трамп определил дедлайн для Ирана. 10-15 дней, чтобы заключить сделку. Ранее он говорил, что в противном случае с этой страной могут произойти, цитата, «очень плохие вещи». Американская группировка в регионе уже достигла масштабов, которых не был со времен «Бури в пустыне». 

Вместе с тем последствия такой операции для США неочевидны, а вокруг Трампа борются разные точки зрения. Но при этом все стороны понимают, что падение Ирана маловероятно. Во-первых, военно-морской флот Ирана, России и КНР отработали сценарий блокады Ормузского пролива. 

Кроме того, идет постоянный обмен разведданными, чтобы исключить внезапность нападения США, а также прорабатывается возможность минирования Оманского и Персидского заливов. В любом случае американцы еще не завершили переброску сил, для этого им потребуется около двух-трех недель.

Трамп определил дедлайн для Ирана, чтобы заключить сделку-4

Тем временем в Женеве прошли переговоры по Украине. Правда, почти без заявлений для прессы. Но уже на следующий день Трамп продлил санкции против России, а Зеленский поручил министру обороны подготовить план войны еще на три года. 

Также накануне переговоров Зеленский заявил, что не собирается проводить выборы, тем более подавать в отставку, и что территории Донбасса не будут переданы России. Что касается заявлений российской стороны, то Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми. 

Сроки следующей встречи не определены, и можно предположить, что окончание войны отложат минимум до парламентских выборов в США в ноябре. Все будут ждать, кто победит, и оценивать, в каком объеме Украина сможет получать помощь для продолжения конфликта.

# Международная политика

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