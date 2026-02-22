Трамп определил дедлайн для Ирана, чтобы заключить сделку

Во время телефонного разговора лидеры Беларуси и России подтвердили готовность обсуждать актуальную мировую проблематику. А есть события и заявления, которые вызывают настороженность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трамп определил дедлайн для Ирана. 10-15 дней, чтобы заключить сделку. Ранее он говорил, что в противном случае с этой страной могут произойти, цитата, «очень плохие вещи». Американская группировка в регионе уже достигла масштабов, которых не был со времен «Бури в пустыне».

Вместе с тем последствия такой операции для США неочевидны, а вокруг Трампа борются разные точки зрения. Но при этом все стороны понимают, что падение Ирана маловероятно. Во-первых, военно-морской флот Ирана, России и КНР отработали сценарий блокады Ормузского пролива.

Кроме того, идет постоянный обмен разведданными, чтобы исключить внезапность нападения США, а также прорабатывается возможность минирования Оманского и Персидского заливов. В любом случае американцы еще не завершили переброску сил, для этого им потребуется около двух-трех недель.