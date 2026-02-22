ПВО РФ сбила 71 дрон ВСУ над регионами РФ за два часа

Минобороны России сообщило, что 22 февраля с 14 до 16 часов средствами ПВО был уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью – 29 аппаратов. Об этом пишет РИА Новости.

В Московской области было уничтожено 15 беспилотников, 11 из них направлялись в сторону столицы. Еще 15 БПЛА были ликвидированы над Калужской областью, 8 – над Белгородской, 2 – над Тульской. По одному беспилотнику было сбито в небе над Курской и Тверской областями.

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