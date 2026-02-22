Орбан: Украина затягивает конфликт, чтобы получать финансирование

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что киевский режим заинтересован в продолжении боевых действий, так как с их завершением прекратится финансирование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его заявление в соцсети Х.

Орбан подчеркнул, что Венгрия, Чехия и Словакия сохранили здравый смысл и не будут ради чужой войны подвергать риску будущее своих граждан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине прекращением поставок электричества, если она не возобновит прокачку нефти.

После этого Орбан заявил, что Венгрия также обдумывает аналогичную меру.

Будапешт уже прекратил поставки дизельного топлива и блокировал предоставление Киеву кредита от ЕС, напоминая о своей ключевой роли в обеспечении Украины электроэнергией.

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