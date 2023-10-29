«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон

Новости Беларуси. Пополнение в рядах военных летчиков. На неделе в Военной академии прошел выпуск офицеров летных специальностей. Лейтенантские погоны украсили плечи 12 пилотов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из них пять сядут за штурвал самолетов, и семь будут управлять вертолетами. Выпускные у авиаторов проходят не летом, а в конце октября. Курсанты еще получают летную практику. И только после этого защищают дипломы.

Они уж точно рождены, чтобы сказку сделать былью. А мечта безмерная, как небо, окрылила, оставляя за собой конденсационным следом тысячи страниц теории, сотни тубусов с чертежами и практику, подарившую тот самый момент с небом наедине. На плече курсантские планки, но уже скоро букву «К» на погонах сменит дуэт из первых офицерских звезд. Кирилл Дедуль обязан выбору такой улетной профессии деду.

Кирилл Дедуль, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Уже после того, как совершил свой первый полет в Бобруйском клубе на планере, понял, что влюбился в небо. Страха нет, поскольку нас готовили к этому четыре года.

Кирилл и Евгений взбирались по милитари-лестнице от ступени к ступени. Оба закончили Суворовское, оба преодолели суровый отбор на авиафакультет. Правда, их воздушные эшелоны немного разошлись. Евгений первым делом выбрал все же самолеты.

Евгений Корней, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Самолет – это высота, скорость. И мне это больше нравится. Даже самый элементарный полет по кругу можно описывать очень красочно, и он просто не забываем.