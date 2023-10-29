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«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон

29 октября 2023 17:14
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Новости Беларуси. Пополнение в рядах военных летчиков. На неделе в Военной академии прошел выпуск офицеров летных специальностей. Лейтенантские погоны украсили плечи 12 пилотов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из них пять сядут за штурвал самолетов, и семь будут управлять вертолетами. Выпускные у авиаторов проходят не летом, а в конце октября. Курсанты еще получают летную практику. И только после этого защищают дипломы.

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон-1

Они уж точно рождены, чтобы сказку сделать былью. А мечта безмерная, как небо, окрылила, оставляя за собой конденсационным следом тысячи страниц теории, сотни тубусов с чертежами и практику, подарившую тот самый момент с небом наедине.

На плече курсантские планки, но уже скоро букву «К» на погонах сменит дуэт из первых офицерских звезд. Кирилл Дедуль обязан выбору такой улетной профессии деду.

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон-4

Кирилл Дедуль, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Уже после того, как совершил свой первый полет в Бобруйском клубе на планере, понял, что влюбился в небо. Страха нет, поскольку нас готовили к этому четыре года.

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон-7

Кирилл и Евгений взбирались по милитари-лестнице от ступени к ступени. Оба закончили Суворовское, оба преодолели суровый отбор на авиафакультет. Правда, их воздушные эшелоны немного разошлись. Евгений первым делом выбрал все же самолеты.

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон-10

Евгений Корней, выпускник авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Самолет это высота, скорость. И мне это больше нравится. Даже самый элементарный полет по кругу можно описывать очень красочно, и он просто не забываем.

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон-13

Вот уже много лет традиции – авиаторов по осени выпускают. Этой в воздушный строй нашей страны станет 12 офицеров. И с каждым годом в воздушном полку прибывает.

На земле их ждут диплом, напутственные слова и торжественный церемониал. И лейтенанты ВВС словно по нитке глиссады идут на очередную посадку поля возможностей. Ведь скоро прозвучит очередная команда «на вылет!»

Какие эмоции испытывают новоиспеченные воины неба – подробнее в видеоматериале.

# Военная авиация # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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