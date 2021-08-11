Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?

Скандалы, интриги, расследования – неотъемлемая часть жизни в многоэтажке. Стереотип это или нет, но действительно соседская вражда не редкое явление в условиях каменных джунглей. Чаще всего решить бытовой спор мирным путем конфликтующим сторонам не удается. Найти выход из этого лабиринта помогает буква закона.

Александр Костюкевич, юрист:

У нас есть два основных нормативно-правовых документа – это Жилищный кодекс и правила пользования жилыми помещениями, содержание жилых и вспомогательных помещений, которые утвердило постановление Совета Министров № 399.

Децибелы раздора, рев, вой, плач, да еще и посреди ночи – невыносимое испытание на прочность. Жалобы на громких соседей по праву занимают почетное первое место. Александр Костюкевич:

С 1 марта 2021 года у нас статья не 21.16, а 22.12, которая состоит из пяти частей. В том числе первая и вторая часть определяет право составлять протокол и рассматривать постановление по делам административных правонарушений уже сотрудникам органов внутренних дел. Первая часть – совершение действий, нарушающих покой граждан, шум и вибрация с 23:00 до 7:00. Вторая часть уже за повторность аналогичного правонарушения. По первой части у нас административный штраф от 2 до 10 базовых величин.

К слову, если вы попались на крючок не впервой, готовьтесь отдать кругленькую сумму, за повторное правонарушение вам выпишут штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.

Александр Костюкевич:

Что касается ремонта, то есть у нас постановление Совета Министров № 384, которое регламентирует в том числе работы по переустройству и перепланировке жилых помещений. Такие работы могут проводиться в будние дни с 9:00 до 19:00, такие работы запрещено проводить в выходные дни. Если мы будем проводить работы, которые будут создавать шум и вибрацию, то будем привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 22.12, которая предусматривает административный штраф от 4 до 10 базовых величин на физическое лицо.

На втором месте нашего скандального чарта разместились бесконечные претензии к людям, склонным к вредным привычкам. Александр Костюкевич:

Висят объявления в подъездах, что за курение в подъезде предусмотрена административная ответственность до 20-30 базовых величин, но это неправильно. Запрещено курить в лифте, во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, а также на детских площадках. За это предусмотрена административная ответственность уже не по статье 22.12, а по 19.9. За курение в местах, где запрещено законодательством, она предусматривает административную ответственность в виде штрафа до четырех базовых величин. Бронзу получают соседи, живешь с которыми как на пороховой бочке. Речь о людях, ведущих антисоциальный образ жизни.

Александр Костюкевич:

Есть статья 137 в Жилищном кодексе, которая предусматривает возможность к возмездному отчуждению таким собственникам квартиры. Даже в случае, если это решение суда не исполняется, о принудительной продаже через публичные торги.