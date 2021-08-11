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Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?

11 августа 2021 08:17
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Скандалы, интриги, расследования  неотъемлемая часть жизни в многоэтажке. Стереотип это или нет, но действительно соседская вражда не редкое явление в условиях каменных джунглей. Чаще всего решить бытовой спор мирным путем конфликтующим сторонам не удается. Найти выход из этого лабиринта помогает буква закона.

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-1

Александр Костюкевич, юрист: 
У нас есть два основных нормативно-правовых документа – это Жилищный кодекс и правила пользования жилыми помещениями, содержание жилых и вспомогательных помещений, которые утвердило постановление Совета Министров № 399.

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-4

Децибелы раздора, рев, вой, плач, да еще и посреди ночи  невыносимое испытание на прочность. Жалобы на громких соседей по праву занимают почетное первое место.

Александр Костюкевич:
С 1 марта 2021 года у нас статья не 21.16, а 22.12, которая состоит из пяти частей. В том числе первая и вторая часть определяет право составлять протокол и рассматривать постановление по делам административных правонарушений уже сотрудникам органов внутренних дел. Первая часть – совершение действий, нарушающих покой граждан, шум и вибрация с 23:00 до 7:00. Вторая часть уже за повторность аналогичного правонарушения. По первой части у нас административный штраф от 2 до 10 базовых величин.

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-7

К слову, если вы попались на крючок не впервой, готовьтесь отдать кругленькую сумму, за повторное правонарушение вам выпишут штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. 

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-10

Александр Костюкевич:
Что касается ремонта, то есть у нас постановление Совета Министров № 384, которое регламентирует в том числе работы по переустройству и перепланировке жилых помещений. Такие работы могут проводиться в будние дни с 9:00 до 19:00, такие работы запрещено проводить в выходные дни. Если мы будем проводить работы, которые будут создавать шум и вибрацию, то будем привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 22.12, которая предусматривает административный штраф от 4 до 10 базовых величин на физическое лицо.

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-13

На втором месте нашего скандального чарта разместились бесконечные претензии к людям, склонным к вредным привычкам.

Александр Костюкевич:
Висят объявления в подъездах, что за курение в подъезде предусмотрена административная ответственность до 20-30 базовых величин, но это неправильно. Запрещено курить в лифте, во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, а также на детских площадках. За это предусмотрена административная ответственность уже не по статье 22.12, а по 19.9. За курение в местах, где запрещено законодательством, она предусматривает административную ответственность в виде штрафа до четырех базовых величин.

Бронзу получают соседи, живешь с которыми как на пороховой бочке. Речь о людях, ведущих антисоциальный образ жизни.

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-16

 

Александр Костюкевич:
Есть статья 137 в Жилищном кодексе, которая предусматривает возможность к возмездному отчуждению таким собственникам квартиры. Даже в случае, если это решение суда не исполняется, о принудительной продаже через публичные торги.

Штрафы от 10 до 30 базовых. Куда обратиться, если соседи постоянно шумят?-19

Эти суровые меры применимы в первую очередь к собственникам, допускающим полугодовую просрочку по оплате коммунальных платежей, а также к лицам, которых привлекают к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями трижды, а то и больше за год.

# Закон # общество # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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