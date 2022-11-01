Это новый подход в животноводстве! Как работает единственная в Беларуси лаборатория анализа кормов?

Новости Беларуси. В Беларуси намолочено 10 миллионов тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Последнюю из названных культур продолжают убирать и на корма. Причем, по словам аграриев, важно не только количество, но и качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте работает первая и единственная в Беларуси лаборатория анализа кормов. Это принципиально новый подход в животноводстве. Она позволяет при том же поголовье стада повысить эффективность на треть. Образцы кормов сюда доставляют практически со всех хозяйств Брестской области. Здесь проверяют их состав по более чем 40 показателям. В каждом районе главный зоотехник имеет специальную компьютерную программу, которая сводит в единое меню результаты.

Марина Пастухова, заведующая отраслевой научно-исследовательской лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

В Брестской области на сегодня мы видим показатели продуктивности крупного рогатого скота самые высокие в Беларуси. Необходимо понимать, что если животное показывает такую высокую продуктивность, то все физиологические процессы происходят в организме гораздо более интенсивно, чем, допустим, у того же крупного рогатого скота 15-20 лет назад. Если тогда было достаточно 20 показателей, чтобы сбалансировать рацион, то сейчас, учитывая эти интенсивные обменные процессы, которые происходят в организме, необходим более точный, детальный анализ кормов.