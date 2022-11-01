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В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили законопроект о ВНС

01 ноября 2022 12:17
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Новости Беларуси. Законопроект «О Всебелорусском народном собрании». Уже завтра, 2 ноября, завершится время, отведенное на общественное обсуждение документа. К нему уже подключились тысячи белорусов. Сегодня диалоговая площадка развернулась в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили законопроект о ВНС-1

На встречу с его коллективом пригласили председателя объединения «Белая Русь». Вопросов было озвучено немало: спрашивали о роли ВНС, кто может стать делегатом и их полномочиях. Дискуссия еще раз подтвердила, что белорусы неравнодушны к будущему своей страны.

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили законопроект о ВНС-4

Галина Багданович, старшая медицинская сестра РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Все могут обсудить, все могут задать вопросы. Наверное, это важно сегодня. Для меня Всебелорусское собрание – это просто наша судьба, дальнейшая судьба нашей Родины, судьба каждого человека: каждого родителя, каждого ребенка, каждого медика, каждого педагога. И все вместе мы складываем нашу большую Родину.

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили законопроект о ВНС-7

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Людей действительно интересует, что происходит в нашей стране, какие изменения готовятся, как они отразятся на жизни каждого конкретного человека. Их волнует место и общественных объединений, гражданского общества в современных политических процессах, каким образом отдельный человек может внести свой вклад в развитие белорусского общества. И я думаю, что такого рода диалоговые площадки позволяют, во-первых, точно определить общественные настроения, их уровень, а во-вторых – донести до людей объективные, истинные знания, информацию о тех процессах, которые сегодня происходят в нашей стране.

В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили законопроект о ВНС-10

Встреча завершилась вручением членских билетов «Белой Руси». Сегодня ряды общественной организации пополнили новые медработники.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Галина Багданович # Олег Романов # Фотофакт

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