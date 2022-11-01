«Надо убедиться, что она вас увидела». Как найти правильный подход к лошади?
Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.
Лошадь – животное само по себе отнюдь не маленькое – весом в полтонны, поэтому характер решает определяющую роль в судьбе. Они должны быть добронравными и уметь сотрудничать с людьми. Интересный факт – злых особей уже практически не бывает. Уже давно в селекции используют только самых лучших лошадок.
Как известно, успех любой победы зависит от коммуникации человека и животного. Лошадь отличается особым интеллектом, поэтому самое главное – это найти подход к ней.
Влада Родовская, корреспондент:
Расскажите, как правильно взаимодействовать с лошадью. Как к ней правильно подойти, чтобы произвести хоть какую-то коммуникацию?
Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
Лошадь – это большое животное, поэтому перед тем как с ней произвести какую-то коммуникацию, надо убедиться, что она вас увидела. Лошадь – животное пугливое, осторожное. Она может от неожиданности испугаться, отскочить, наступить вам на ногу, просто случайно вас зацепить. Поэтому вы себя как-то обозначили, позвали ее – она вас увидела. Как только она вас увидела, вы можете протянуть руку, она обнюхает. Она готова с вами к сотрудничеству. После этого можно проводить какие-то манипуляции.
Влада Родовская:
Как строится психология лошади, насколько это умные животные и как научиться с ними общаться?
Оксана Рачикова:
Это животное-жертва. Есть такое понятие, что в дикой природе за лошадьми всегда кто-то охотился, поэтому это выработало в них осторожность, недоверие. Соответственно, чтобы с лошадью общаться, вы должны излучать спокойствие и уверенность. Тогда она чувствует, что ничего страшного от общения с вами не будет. Движения плавные, спокойные, голос ровный, тоже спокойный, дышите ровно, не напрягаясь. Вы расслаблены – лошадь тоже будет расслаблена и спокойна. Когда это социальное животное и в табуне, у них вожак или несколько лошадей отдыхают, а кто-то смотрит. И как только он увидел какую-то опасность, он показывает своим телом или чем-то, все быстренько напряглись, встали и побежали в сторону. Если лошадь резко пугается, она отпрыгивает в сторону, потому что кто не отпрыгнул, того поймали, съели, потомства они не оставили. Желание от испуга шарахнуться – это нормально.
Оксана Рачикова:
Если лошадь доверяет человеку, она прячется за него, отпрыгивает в сторону, может случайно зацепить, наступить на ногу. В принципе, они нормально владеют своим телом, очень аккуратны и осторожны. Те породы, которые с людьми, никогда не покалечат человека сознательно. Самое дорогое для лошадей – это их ноги. Они дают возможность, если что, убежать. Когда на лошадей волки охотились или другие, они выскакивали из засады, прикусывали ногу, лошадь становилась беспомощной и погибала. Она становилась их жертвой. Поэтому лошадь в принципе старается никогда не наступить ни на что живое. Есть много сказок, где табун пробежал, и человек остался жив. Это нормально. Лошади прекрасно видят, на что они наступают, и, если есть возможность, не наступят на человека.
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