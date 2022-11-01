«Надо убедиться, что она вас увидела». Как найти правильный подход к лошади?

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

Лошадь – животное само по себе отнюдь не маленькое – весом в полтонны, поэтому характер решает определяющую роль в судьбе. Они должны быть добронравными и уметь сотрудничать с людьми. Интересный факт – злых особей уже практически не бывает. Уже давно в селекции используют только самых лучших лошадок. Как известно, успех любой победы зависит от коммуникации человека и животного. Лошадь отличается особым интеллектом, поэтому самое главное – это найти подход к ней.

Влада Родовская, корреспондент:

Расскажите, как правильно взаимодействовать с лошадью. Как к ней правильно подойти, чтобы произвести хоть какую-то коммуникацию? Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:

Лошадь – это большое животное, поэтому перед тем как с ней произвести какую-то коммуникацию, надо убедиться, что она вас увидела. Лошадь – животное пугливое, осторожное. Она может от неожиданности испугаться, отскочить, наступить вам на ногу, просто случайно вас зацепить. Поэтому вы себя как-то обозначили, позвали ее – она вас увидела. Как только она вас увидела, вы можете протянуть руку, она обнюхает. Она готова с вами к сотрудничеству. После этого можно проводить какие-то манипуляции.

Влада Родовская:

Как строится психология лошади, насколько это умные животные и как научиться с ними общаться? Оксана Рачикова:

Это животное-жертва. Есть такое понятие, что в дикой природе за лошадьми всегда кто-то охотился, поэтому это выработало в них осторожность, недоверие. Соответственно, чтобы с лошадью общаться, вы должны излучать спокойствие и уверенность. Тогда она чувствует, что ничего страшного от общения с вами не будет. Движения плавные, спокойные, голос ровный, тоже спокойный, дышите ровно, не напрягаясь. Вы расслаблены – лошадь тоже будет расслаблена и спокойна. Когда это социальное животное и в табуне, у них вожак или несколько лошадей отдыхают, а кто-то смотрит. И как только он увидел какую-то опасность, он показывает своим телом или чем-то, все быстренько напряглись, встали и побежали в сторону. Если лошадь резко пугается, она отпрыгивает в сторону, потому что кто не отпрыгнул, того поймали, съели, потомства они не оставили. Желание от испуга шарахнуться – это нормально.