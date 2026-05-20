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X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске

20 мая 2026 17:11
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Крупнейший кинофорум СНГ готовится к юбилею. Осенью в Смоленске и Минске пройдет X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC». Организаторы уже объявили о старте приема заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие работы принимают как на основной конкурс, так и на молодежный трек короткометражных фильмов «Евразия.DOC: 4 минуты».

X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» пройдет осенью в Смоленске и Минске-2

За годы работы фестиваль перерос границы Содружества и стал по-настоящему глобальной площадкой. Проекты участников вышли далеко за пределы евразийского пространства. В этом году организаторы планируют расширить географию и ждут авторов из стран Африки. Кроме того, в программе может появиться новое направление – жанр научно-популярного кино.

Андрей Кривошеев, исполнительный директор фестиваля «Евразия.DOC»:
Задача фестиваля – через молодежный конкурс, во-первых, посмотреть, что интересно молодежи, журналистам, публицистам, документалистам. Во-вторых, увидеть тех самых молодых, будущие дарования в документальном кино и соединить их с мэтрами для того, чтобы в формате мастер-классов просто поднять уровень и нашего фестиваля, пусть это не прозвучит корыстно, и уровень документалистики.

Ольга Шпилевская, член жюри фестиваля «Евразия.DOC»:
Работы абсолютно разные. И с каждым годом работы становятся все сильнее. Например, для меня всегда очень интересно авторское документальное кино, связанное с судьбами людей, когда показывается судьба конкретного человека. Это особая история, в которую всегда проникаешься.

Всего организаторы планируют получить более 350 заявок от профессиональных документалистов и около 100 от молодых авторов. В фестивале появится и несколько новых номинаций, в их числе посвященная Году белорусской женщины.

С 5 по 6 июня в Гродно пройдет XV Республиканский фестиваль национальных культур. Подробности. 

# Фестиваль # Кино # СНГ

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