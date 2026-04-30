С 5 по 6 июня в Гродно пройдет XV Республиканский фестиваль национальных культур

В нем примут участие более 800 человек, будут представлены 42 национальности и около двух десятков этнических подворий. Впервые на фестивале выступят представители Габона, Гагаузии, Удмуртии, Йемена, Турции и Чехии. Из-за масштаба события организаторы расширят территорию: карнавалу стало тесно на прежней локации, поэтому задействуют новые улицы.

Ольга Хачкова, директор Республиканского центра национальных культур:

У нас в концепции гала-концерта линией прослеживается праздник праздников, то есть у каждого народа есть праздники, которые могут пересекаться также с нашими белорусскими. Например, в Беларуси празднуют Гуканне вясны или Масленицу, а, например, казахский народ празднует Навруз, а это тоже весенний праздник. И мы решили вот таким лейтмотивом взять праздники народов и их как-то объединить в одну концепцию.

Каждой диаспоре предстоит раскрыть свою традицию, праздник или национальный бренд – гости увидят обряды и танцы, познакомятся с кухнями народов мира. Праздник стартует с красочного шествия всех участников. Фестиваль подарит атмосферу дружбы и единства: это искреннее признание в любви Беларуси, ставшей для многих вторым домом.