Самый многонациональный праздник страны! С 5 по 6 июня в Гродно пройдет XV Республиканский фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый многонациональный праздник страны! С 5 по 6 июня в Гродно пройдет XV Республиканский фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем примут участие более 800 человек, будут представлены 42 национальности и около двух десятков этнических подворий. Впервые на фестивале выступят представители Габона, Гагаузии, Удмуртии, Йемена, Турции и Чехии. Из-за масштаба события организаторы расширят территорию: карнавалу стало тесно на прежней локации, поэтому задействуют новые улицы.
Ольга Хачкова, директор Республиканского центра национальных культур:
У нас в концепции гала-концерта линией прослеживается праздник праздников, то есть у каждого народа есть праздники, которые могут пересекаться также с нашими белорусскими. Например, в Беларуси празднуют Гуканне вясны или Масленицу, а, например, казахский народ празднует Навруз, а это тоже весенний праздник. И мы решили вот таким лейтмотивом взять праздники народов и их как-то объединить в одну концепцию.
Каждой диаспоре предстоит раскрыть свою традицию, праздник или национальный бренд – гости увидят обряды и танцы, познакомятся с кухнями народов мира. Праздник стартует с красочного шествия всех участников. Фестиваль подарит атмосферу дружбы и единства: это искреннее признание в любви Беларуси, ставшей для многих вторым домом.