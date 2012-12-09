Взятка: где грань между коррупцией и благодарностью. Расследование СТВ

Новости Беларуси. Коррупционное преступление – одно из самых тяжких во многих странах мира. Например, в ОАЭ до сих пор мздоимцу отрубают руку, а в Китае дело может дойти и до расстрела. К тому же оплатить счет за пули, должны родственники коррупционера.

Нули на банкнотах быстро превратились в цифры на тюремной робе. Сергей Гафаров третий год за решеткой. Осталось еще практически столько же. Правда, сам осужденный категорически не согласен с вердиктом суда.

Сергей Гафаров, осужденный:

По суду мне вменили подстрекательство. Реально я не выступал в этой роли.

Гафаров отлично помнит день, перевернувший его жизнь. Когда к нему, сотруднику частной компании, обратился бизнесмен с очень личным вопросом: не найдутся ли знакомые, которые помогут уменьшить штраф за неуплату налогов. Конечно, не за спасибо. Конечно, за деньги.

Сергей Гафаров, осужденный:

Знали, что несут деньги. Собирался себе какую-то часть оставить? Нет, передать должен был. В руки даже не брал. В автомобиль положили. И в этот момент меня арестовали.

Обвинение у меня получилось как подстрекательство.

Сергей не отрицает: конечно, сыграл определенную роль в преступлении, но со статьей, по которой его осудили, не согласен. Буквально с первого дня в заключении решение оспаривает. И все же даже он признает: во взяточной цепи виноваты все звенья.

Сергей Гафаров, осужденный:

Когда люди идут на это, знают, на что идут.

Кандидат юридических наук четко знает, где та грань между взяткой и невинным подарком в знак благодарности. Возьмешь злополучный пакет во время приема зачета или экзамена – взятка. А вот, скажем, после лекции или во время семинара за коробку конфет или банальную шоколадку преподавателя никто не посадит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вячеслав Воронцов:

Если бы перед записью интервью вручили торжественно бутылку коньяку, считалось бы это взяткой? Нет, я не должностное лицо.

Вячеслав Михайлович признается: студенты юрфака редко, но тоже пытаются «договориться» без отрыва от зачетки. Причем, не останавливает даже крайняя абсурдность ситуации.

Вячеслав Воронцов, кандидат юридических наук:

Буквально в ноябре заочники пытались. А я же им преподаю борьбу с коррупцией, взяточничеством.

В этом вузе будущим юристам преподают сразу пять дисциплин, связанных с борьбой с коррупцией. Тема наболевшая. Особенно если сам не в добром здравии, законно ли дополнительно благодарить врача? Вячеслав Воронцов объясняет: та же шоколадка или банка кофе – дело неподсудное. Если только медик не отказывается лечить вас или выписывать больничный до появления на столе заветного пакета.

Вячеслав Воронцов, кандидат юридических наук:

Когда с женой едем в санаторий, а она берет кофе, шоколадки, то это благодарность.

А вот такая финансовая благодарность накануне попала на страницы уголовного дела. По информации следствия, участковый терапевт одной из минских поликлиник, по сути, продавала больничные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Механизм совершения преступления заключался в выдаче листов нетрудоспособности в нарушение установленного порядка за определенную сумму денежных средств. В официальных документах содержалась ложная информация о болезненном состоянии того или иного лица. Следствием установлено 18 эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

В той самой поликлинике до вынесения судебного вердикта от комментариев отказываются. Однако в ходе неофициальной беседы нам рассказали, что врач была на более чем хорошем счету, да и от пациентов были исключительно положительные отзывы.

Работница поликлиники:

Доктор работала давно. Доктор хороший, пациенты ее очень любят, но, к сожалению, такая ситуация сложилась.

К сожалению, после таких ситуаций тень падает и на коллег, обвиняемых в получении взяток, хотя те, в общем-то, ни в чем и не виноваты. И здесь самый главный вопрос: не как наказать (это в Уголовном Кодексе уже давно прописали), а как заинтересовать человека оказаться от незаконного вознаграждения. К примеру, у белорусских таможенников не первый год успешно работает принцип «клин-клином». Отказался от взятки – получил премию.

Александр Гвай, старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Премии небольшие, но с каждым годом увеличивается количество пресечений взяток. В текущем году пресечено 425 фактов. В 2007 году было 70 таких пресечений.

Подобный «метод пряника» явно не помешал бы литовским таможенникам. На неделе по подозрению в получении взяток были задержаны сразу 29 сотрудников контрольно-пропускного пункта «Мядининкай». Причем, в открытую стали называть даже конкретные суммы. Якобы для скорейшего проезда водители вместе с документами передавали таможенникам в среднем по 30 литов – это примерно 10 евро. Задержания привели к настоящему транспортному коллапсу: на въезде в Литву образовались очереди из сотен грузовиков.

Евгений Зенович, осужденный:

Как всегда по таким статьям получается. Пытался как-то вопрос решить. Человек решал свой вопрос, а я поучаствовал в решении.

Тогда он, конечно, не думал, что такое участие будет стоить ему пять лет вольной жизни. Евгений Зенович не говорит, что его оклеветали или подставили. Признает, что сам же виноват.

Евгений Зенович, осужденный:

Говорят те, что подставили, кто не может себе признаться в чем-то. Совершил коррупционное преступление, в большей степени, конечно, по своей вине, потому что почувствовал вкус жизни, вседозволенности какой-то.

Он не рассказывает, кем работал, и не отрицает, что пытался дать взятку. Сегодня, по прошествии трех лет на зоне, Евгений соглашается: наверняка в той злополучной ситуации у него был и другой выход. Выход из здания без наручников.

Евгений Зенович, осужденный:

Естественно, жалею. Когда-то злился очень, и жутко, и на себя. Как все, попавшие в такие неприятности, не столько на кого-то, сколько на себя. Нельзя прокрутить назад.

Кстати, пять лет заключения, к которым Евгения приговорил белорусский суд, в некоторых странах показались бы весьма номинальным наказанием. К примеру, госслужащий в Канаде за одно лишь согласие получить взятку может попасть за решетку лет на 14. В Арабских Эмиратах мздоимцу на законных основаниях, как в Средневековье, отрубают руку. А в Китае и вовсе по коррупционной статье публично расстреливают. С 2000 за взятки казнили уже более 10 тысяч чиновников. Причем, имущество коррупционера еще и конфисковывают, а его родным присылают счет. За затраченные на расстрел пули.

Тема борьбы с коррупцией не могла не вызвать жаркую дискуссию и в деревне Оношки. Софья Михайловна сразу гремит фактами: кастрюля пустая. По ее мнению, благодарить того же сельского врача дополнительно – не логично. Ассортимент в огороде у всех местных один и тот же.

Софья Боровская, жительница деревни Оношки:

У нас местные врачи. Что мы понесем? Картошку, капусту? У них же свое есть.

Наш врач сама закатывает. Спасибо говорим.

А вот Татьяна Андреевна не согласна. Она и сама больше 40 лет проработала в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Деньги, рассказывает, никогда не предлагали. А вот закуску под чаек – это запросто. Ну и что здесь криминального?

Татьяна Дедович, жительница деревни Оношки:

Спасибо говорят. Вместе поедим. Какая это взятка? Чай попили, посидели.

И для Татьяны Андреевны, и для Софьи Михайловны столь популярное в последние годы слово «коррупция» – не столько некое глобальное явление, сколько нарицательный чиновник с бездонным карманом и волосатой рукой.

Конечно, глупо утверждать, что не берут. Кто-то откажется, а кто-то еще и пошире раскроет бумажник. Но тут дело еще и в нашей ментальности. Многие из нас надеются, что, пусть и не деньги, а дорогой алкоголь или брендовый шоколад помогут решить проблему в нашу пользу. Потому и предлагаем, потому и соглашаются открыть верхний ящик стола. И здесь едва ли можно преувеличить вину какой-либо из сторон. Но закадычные подруги из деревни Оношки пока все же верят в лучшее.