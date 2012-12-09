Радости жизни людей с ограниченными возможностями: собственная радиостанция, занятия танцами и фотографирование

Новости Беларуси. Мы привыкли называть их людьми с ограниченными возможностями. Но где они – границы этих самых возможностей – на самом деле?

Отсутствие левой ноги не помешало дедушке Леше 5 лет ежедневно тренироваться и стать первым в мире инвалидом-парашютистом, покорившим высоту 3600 метров. 90-летний украинец буквально этим летом стал рекордсменом.

А этот мужчина – чемпион по бильярду. Инвалидность – не помеха. Российский экс-десантник ловко орудует кием и раскатывает шары.

Бегущий по лезвию бритвы – так прозвали южноамериканского бегуна-ампутанта, который на минувшей Олимпиаде в Лондоне вышел на дорожку наравне со здоровыми спринтерами.

Эти звезды загорелись вопреки недугам. У Дианы Гурцкой врожденная слепота. А Фрэнк Синатра из-за врожденной травмы барабанной перепонки слышал только на 15%.

Какие чувства вызывают у вас такие «необычные» люди? В лучшем случае жалость. Поверьте, им она не нужна.

Потертое кресло – явный признак популярности. 9 лет на пороге маленькой хрущевки на окраине Минска одна за одной появляются звезды белорусского шоу-биза. За пультом – Паша Руденя, очки – не стильный аксессуар, темные стекла скрывают врожденный недуг.

12 лет назад слепой парень даже и не подозревал, что станет сам себе начальником, диджеем, музредактором и продюсером.

Павел Руденя, диджей:

Я решил подключить маленький магнитофончик к радиоточке в школе. Смотрю: музыка по всей школе пошла.

После захвата школьного эфира Паша решил провести опыты с проводным радио дома. Вот так незрячий диджей сотворил «Местное радио», которое сегодня выходит в эфир в то время, когда основное радио замолкает на профилактику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почти час без суфлера и Интернета. Новости и прогноз погоды по памяти. Информацию подслушал у коллег.

Павел Руденя, диджей:

Нам дали спецноминацию в области русскоязычного радиовещания – «За любовь к радио.» Такую, сказали, больше никому не дадут.

В 2010 в жизни маленькой радиостанции произошло большое событие. Диджей Павел Руденя получил премию Попова на международном конкурсе в Сан-Франциско.

Этот человек с ограниченными возможностями, ограничен, похоже, только во времени.

Помимо своих ежедневных эфиров на местной радиостанции Паша еще работает на Интернет-радиостанции и делает программу «Привет из Беларуси» для московских волн. Вот и сегодня на звездном троне перед обычным диктофоном – музыкант Роман Орлов.

Роман Орлов, музыкант:

Восхищаюсь тем, что человек настолько дает понять, что у него нет проблем. Надо благодарить любой недуг, болезнь, потому что она является воротами во что-то большее.

Павел Руденя, диджей:

Я могу сесть на автобус, меня там встретит кто-то. Пользуюсь социальным такси, когда езжу на эфиры.

Я хожу с друзьями на шашлыки, в кино. Меня считают обыкновенным человеком, простым. Оно не чувствуется, что у меня нет зрения.

Председатель Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко и фотограф Валерий Орлович вышли на фотоохоту.

Новая станция метро «Грушевка». Вспышка за вспышкой. 10 минут – и с полсотни фотографий. У Валерия ДЦП. Об этом его мать узнала, когда ему исполнилось 2 года. Отец поставил ультиматум: либо я, либо сын. Мать даже не раздумывала и все свои годы посвятила «необычному» сыну.

Валерий из тех, кто невзирая на неизлечимую болезнь, в вечном творческом поиске. С 18 фотоаппарат буквально стал его частью тела. Тысячи фотографий на разные темы. Безбарьерная среда – одна из любимых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валерий Орлович, фотограф:

Около магазина пандус, а в магазине ступеньки.

Подъезжаем к подземному переходу. Теперь наземный проход закрыт, вроде как и логично.

Владимир Потапенко, председатель Белорусского общества инвалидов:

Хоть бы записку написали, что временно не работает. Тут никаких ни сигналов, ни людей, ни объявлений.

Съезд какой-никакой готов, хотя с его безопасностью можно поспорить. Колясочники жалуются на чиновничью пандусную теорию, которая на практике не такая уж и складная.

Владимир Потапенко, председатель Белорусского общества инвалидов:

Это не для инвалидов, это для колясок детских, а для нас подъемник.

Выясняем работает ли лифт. Оказывается, и он пока простаивает, а вообще работать будет по графику.

Наверху еще минут 10 понаблюдали со стороны за городским транспортом.

Но, не теряя оптимизма, немного огорченные от такого фотосета Потапенко и Орлович возвращаются к машине.

А это еще одна наша героиня. Ирина. Она приехала из Солигорска в Минск на маршрутке. Коляска осталась дома. Походный вариант, что для Ирины отнюдь не просто, – трость.

Выясняя, безбарьерная среда все-таки миф или реальность, мы предложили Ирине небольшой эксперимент. Вокзал. Оценить его инва-инфраструктуру. Лифт есть. Направляемся в туалет. На железнодорожном вокзале есть специальные кабинки для колясочников. Указатели. Очередь.

Люди лениво расступаются, пропуская Ирину к спецпроезду.

Нарезав не один круг по туалету, через 10 минут Ирине пробраться к уборной все-таки удается.

Ирина Макейчик:

Был закрыт на два замка. С формулировкой «ходят другие люди и портят». Мне дали ключи, но я не смогла открыть. Пришла женщина потом и открыла.

Несколько раз в неделю она приезжает в столицу на тренировки. Уже больше года 36-летняя девушка занимается танцами на коляске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня Ирина встретилась со своим партнером – студентом Евгением. Они не виделись с тех пор, как вернулись с континентального чемпионата по танцам на колясках. Это было несколько недель назад. Теперь нужно готовиться к очередным выступлениям.

Елена Шилкина, доцент кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусства:

Танцы на колясках являются не только методом реабилитации движений людей с ограниченными возможностями, но и большим эмоциональным и духовным подъемом, желанием делать в жизни что-то больше, чем смотреть телевизор и работать по дому.

Евгений Ярмошко, партнер Ирины Макейчик:

Это синтез одних возможностей и других. Взаимореализация некая. Я помогаю Ире, Ира помогает мне.

Целительная сила танцев. Такую терапию проходят многие, кто по воле судьбы оказался в коляске. До болезни Ира занималась народной хореографией, была завсегдатай дискотек.

Ирина Макейчик:

В 16 лет у меня обнаружили онкологический диагноз. В результате некорректного лечения у меня был сожжен спинной мозг. Я оказалась в коляске.

Когда Ирина пересела на коляску, ее угнетала одна мысль: теперь она не сможет танцевать.

Ирина Макейчик:

Сейчас на дискотеку могу сходить. Не чувствую никакой закомплексованности и стеснения. У меня достаточно насыщенная жизнь, которая меня раскрепостила.

6 лет назад на курсах вождения для инвалидов Ира познакомилась со своим будущим мужем. А в прошлом году пара поженилась. Кстати, муж Ирины разделяет ее увлечение танцами. Занимаются коляска о коляску.

Ирина Макейчик:

Будучи в коляске, выходишь на паркет, рядом с тобой красивый партнер во фраке, и ты, будучи на коляске, чувствуешь себя принцессой на балу. Наверное, ради этого и стоит ездить на тренировки за 200 км туда-обратно за день, мучиться болями в мышцах от того, что они поработали, и ради этого жить.