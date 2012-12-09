Международный конкурс «Ресторан будущего» собрал в Могилеве команды из Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Молекулярная гастрономия, национальные блюда и самая изысканная сервировка. В Могилеве международный конкурс «Ресторан будущего» собрал команды из Беларуси, России и Украины. Роллы из семги, муслины с водорослями. Чтобы поразить жюри, повара готовили самые изысканные деликатесы. А кто-то наоборот – делал акцент на национальных традициях.

Кулинара со стажем Михаила Григорчика удивить изысками кухни не так-то просто. Но сегодня на кулинарном шоу он открыл для себя много нового.

Михаил Григорчик, глава гильдии шеф-поваров Республики Беларусь:

Если космическое меню будет везде одинаково, то оно не имеет никакого смысла. Должна быть какая-то фишка, инновация. Либо поднимем наши корни и тем самым привлечем людей, туристов.

Роллы из семги, муслины с водорослями, молекулярный соус. Участники конкурса считают, что ресторан будущего – это ни что иное, как европейская, изысканная кухня.

Оформление ресторана, фирменное блюдо или интерьер – у каждой команды к ресторану будущего подход особый. Например, российские участники сделали акцент на национальные традиции. В интерьере ресторана самовары, самобытная роспись и узнаваемая во всем мире матрешка. Именно национальные традиции в будущем станут изюминкой.

Лидия Столяр, участник (Беларусь):

Воплотить любую свою идею, замысел. Главное, чтобы людям было интересно находиться в вашем ресторане, хотелось приходить туда снова и снова.

Алена Шикова, участник (Россия):

Кроме пищи важен интерьер. Наш ресторан как хамелеон: он меняет атмосферу по вашему желанию.

В жюри только профессионалы кулинарного дела: рестораторы, профессора, шеф-повора. Но даже такую искушенную публику молодые кулинары приятно удивили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Куткина, член жюри (Россия):

Это большая школа повышения квалификации, профессионального мастерства. Здесь ребята учатся друг у друга, заимствуют лучшие элементы в работе каждого.

Победить в кулинарном шоу – дело чести для любой команды. Но и проигравших не будет. Каждый получит приз в своей номинации. А реализовать амбиции будущие шеф-повора смогут уже в следующем году.