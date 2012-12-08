Первый Международный молодежный славянский форум в Витебске

Новости Беларуси. Белорусские и российские студенты собрались в Витебске поделиться достижениями. Сегодня там стартовал Первый Международный молодежный славянский форум. Он открылся концертом-презентацией, где вузы-участники представили свои культурные, научные и спортивные успехи. Продолжится форум чередой конкурсов и фестивалей, которые будут проходить в ближайшие полгода.

Витебский молодежный форум – студенческий вариант «Славянского базара». Участники и организаторы обещают «раскрутить» его не меньше. При этом не политизируя, как российский «Селигер».

Евгений Кодин, ректор Смоленского государственного университета (Россия):

«Селигер» – это политика. У нас нет политики, нет проектов. Мы просто встречаемся, создаем площадку для общения молодежи. И в этом существенное отличие нашего форума от всех других. Это импульс изнутри.

Сегодняшняя встреча – лишь знакомство. Форум долгоиграющий. В ближайшие полгода ребята из Беларуси, России и, как планируется, к ним присоединится еще и Украина, соберутся вместе еще не раз. Их ждут интеллектуальный кубок, спортивные соревнования, научная конференция и заключительный творческий слет в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.