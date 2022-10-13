Взял в долг и лишился квартиры. Чем опасны быстрые займы?

Финансовые трудности бывают у всех. Хорошо, если есть кто-то близкий, который готов протянуть руку помощи. А если нет, а деньги нужны очень срочно? Вот таким состоянием нужды и растерянности граждан порой пользуются мошенники. Наверняка на столбе или подъезде вы видели объявления с предложением денег в долг быстро, нужен лишь паспорт. Не написано только одно: тот, кто клюнет на этот крючок, может попасть в длительную кабалу с огромными процентами. Как избежать проблем? Об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Виталией Грицель, начальником отдела прокуратуры г. Минска по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам. Александр Меженный, ведущий:

Почему люди обращаются за подобными вопросами – взять деньги в долг по телефону со столба? Не обращаются в банк, а просто звонят, пытаются поправить свое финансовое положение.

«Сложившейся тяжелой финансовой ситуацией гражданина пользуются любители легкой наживы» Виталия Грицель, начальник отдела прокуратуры г. Минска по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам:

Не у всех есть время, возможность обратиться в банк, собрать необходимый пакет документов. Нет близких, родных, которые могли бы помочь. Человек ищет иные пути разрешения материальных проблем. Сложившейся тяжелой финансовой ситуацией гражданина пользуются любители легкой наживы, которые предлагают получить мгновенно деньги в долг. Алена Ланская, ведущая:

Получается, что человек просто приходит и ему по паспорту дают деньги. Виталия Грицель:

Люди должны осознавать, что лица, предоставляющие на постоянной основе займ, не занимаются благотворительностью. Их цель – получить сверхприбыль в короткие сроки. Гарантией того, что он вернет свои деньги со свехпроцентами, является залог недвижимого имущества в первую очередь или транспортных средств. Александр Меженный:

В объявлениях умалчивается, что нужно будет еще предоставить залог. Кроме наличия паспорта необходимо еще и имущество. Взял деньги в долг – попользовался, отдай. В чем проблема?

Человек должен уплатить сверхвысокие проценты Виталия Грицель:

Условия договора займа таковы, что первоначально гражданин должен уплатить сверхвысокие проценты, уже потом начинает погашать основной долг по займу. Александр Меженный:

Сначала создают ситуацию, при которой долг наращивается, увеличивается, а уже потом, когда проценты настолько велики, что их невозможно реально отдать, в ход идут эта квартира или машина. Виталия Грицель:

Сначала взыскивает в свою пользу задолженность – это проценты, штрафные санкции за невозврат, сумма основного долга. Гражданин в любом случае не может отдать, потому что его финансовое положение только ухудшается. Поэтому следующий шаг – это обращение взыскания на заложенное имущество, которое является единственным местом жительства зачастую. Александр Меженный:

А если человеку уже нечем выплачивать, если уже ничего нет у него?

Взял в долг 5 000, а за полгода стало 65 000 рублей? Чем закончилась эта история? Виталия Грицель:

Приведу пример из практики. Некое частное унитарное предприятие заключило с гражданином договор займа под проценты. Гражданин взял 5 000 рублей, гарантом возврата денег явилась жилая комната, которая была его единственным местом жительства. Спустя непродолжительное время, в течение полугода гражданин свои обязательства не смог выполнять, чем воспользовалось частное унитарное предприятие, взыскало долг. Долг гражданина превысил в 13 раз за полгода. Тот размер денежных средств, которые были взяты, составил 65 тысяч рублей. Гарантом явился залог жилой комнаты, комната была оценена сторонами всего лишь в 30 000, и поскольку было взыскано 65 000, гражданин остался должен более 30 000 рублей. Алена Ланская:

И что дальше? Виталия Грицель:

Дальше он остается должником. Алена Ланская:

Кто дает разрешение малым предприятиям на выдачу таких займов?

Виталия Грицель:

Такая ситуация сложилась в силу того, что не был соблюден установленный законодательством порядок возврата денежных средств. Были предусмотрены проценты за пользование займом в огромном размере, кроме того, были предусмотрены штрафные санкции. Гражданин возвращал проценты, а на проценты начислялись еще проценты. Сумма основного долга так и оставалась невозвращенной. Прокуратурой была проведена проверка по данному факту, были приняты меры прокурорского реагирования, устранены нарушения закона. Права гражданина на жилье, гарантированные Конституцией, сделки были оспорены в судебном порядке и признаны судом недействительными. Александр Меженный:

То есть в данном случае справедливость восторжествовала. Виталия Грицель:

Да. Наш разговор и нацелен предупредить граждан о неправомерных действиях со стороны третьих лиц. Как говорит известная пословица, предупрежден, значит вооружен.