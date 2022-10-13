Белгидромет дает благоприятный прогноз для аграриев – у озимых уже началось кущение

У озимых, которые сеяли первыми, уже началось кущение. Почва хорошо увлажнена повсеместно, поэтому до наступления холодов все зерновые войдут в зимовку в хорошей форме. На данный момент семена легли в землю на 88 % запланированных площадей. К слову, по сравнению с 2021 годом они увеличены почти на 100 тысяч гектаров.