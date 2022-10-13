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Белгидромет дает благоприятный прогноз для аграриев – у озимых уже началось кущение

13 октября 2022 08:53
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Новости Беларуси. В пахотном слое содержится достаточное количество продуктивной влаги. Белгидромет дает благоприятный прогноз для аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умеренно теплая погода будет способствовать дальнейшему появлению всходов.

Белгидромет дает благоприятный прогноз для аграриев – у озимых уже началось кущение-1

У озимых, которые сеяли первыми, уже началось кущение. Почва хорошо увлажнена повсеместно, поэтому до наступления холодов все зерновые войдут в зимовку в хорошей форме. На данный момент семена легли в землю на 88 % запланированных площадей. К слову, по сравнению с 2021 годом они увеличены почти на 100 тысяч гектаров.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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