«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа

Новости Беларуси. Празднования Дня ВДВ и сил спецопераций прошли в Минске. Десантников поздравил Президент, отметив единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: в наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя воинский долг Накануне 90-летия этого рода войск бойцы устроили настоящее шоу. Его свидетелями в столице стали около тысячи человек. На что способны голубые береты? Какие стихии им подвластны? И причем здесь «Вальс цветов» Чайковского? Репортаж Дмитрия Бояровича.

Почтить память тех, кто отдал жизнь, выполняя военный долг. С этого по традиции начали празднование Дня ВДВ в Беларуси. К Острову слез пришли руководство сил специальных операций, нынешние и бывшие десантники.

А так началось шоу, которое – по признанию руководства войск – готовили около недели. Розыгрыш боевых эпизодов (конечно, с холостыми патронами), рукопашный бой, фаер-перфоманс (кстати, в исполнении девушек).

Все это буквально завораживало зрителей. Как и десантирование на воду – гвоздь воздушно-десантной программы.

На одном из высотных зданий военнослужащие провели контртеррористическую операцию со спасением заложников.

Кульминацией стал «Вальс машин на воде». Несколько БТР синхронно проплыли вдоль берега реки под «Вальс цветов» из Щелкунчика.

За выступлением наблюдали около тысячи человек. Ко Дворцу спорта приходили семьями. Что ни говори, о Дне ВДВ знают даже те, кто с военным делом не связан.

Праздник замечательный. Тем более такой юбилейный. Всех десантников поздравляем с праздником.

– Детям очень интересно, впечатлены. Да? Расскажите, нравится?

– Да.

Конечно, такие праздники – всегда радость, и это здорово. Есть, кому показать.

– Что тебе больше понравилось?

– Взрывы, стрельбы, кувырки, драки.

– Хочешь служить в ВДВ, когда вырастешь?

– Да-а-а… Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии Все это – элементы реальной боевой подготовки. Они могут быть использованы в случае необходимости. ССО может выполнять любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования, проникшего на территорию нашей страны. Мобильность – вот главная черта сил спецопераций.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Праздник завершился выставкой специальной техники. От детей здесь не было отбоя. Каждый хотел сфотографироваться с военнослужащими и боевыми машинами.