Прямой эфир

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа

01 августа 2020 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Празднования Дня ВДВ и сил спецопераций прошли в Минске. Десантников поздравил Президент, отметив единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: в наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя воинский долг

Накануне 90-летия этого рода войск бойцы устроили настоящее шоу. Его свидетелями в столице стали около тысячи человек. На что способны голубые береты? Какие стихии им подвластны? И причем здесь «Вальс цветов» Чайковского?

Репортаж Дмитрия Бояровича.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-1

Почтить память тех, кто отдал жизнь, выполняя военный долг. С этого по традиции начали празднование Дня ВДВ в Беларуси. К Острову слез пришли руководство сил специальных операций, нынешние и бывшие десантники.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-4

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-6

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-8

А так началось шоу, которое – по признанию руководства войск – готовили около недели. Розыгрыш боевых эпизодов (конечно, с холостыми патронами), рукопашный бой, фаер-перфоманс (кстати, в исполнении девушек).

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-11

Все это буквально завораживало зрителей. Как и десантирование на воду – гвоздь воздушно-десантной программы.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-14

На одном из высотных зданий военнослужащие провели контртеррористическую операцию со спасением заложников.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-17

Кульминацией стал «Вальс машин на воде». Несколько БТР синхронно проплыли вдоль берега реки под «Вальс цветов» из Щелкунчика.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-20

За выступлением наблюдали около тысячи человек. Ко Дворцу спорта приходили семьями. Что ни говори, о Дне ВДВ знают даже те, кто с военным делом не связан.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-23

Праздник замечательный. Тем более такой юбилейный. Всех десантников поздравляем с праздником.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-26

– Детям очень интересно, впечатлены. Да? Расскажите, нравится?
– Да.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-29

Конечно, такие праздники  всегда радость, и это здорово. Есть, кому показать.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-32

– Что тебе больше понравилось?
– Взрывы, стрельбы, кувырки, драки.
– Хочешь служить в ВДВ, когда вырастешь?
– Да-а-а…

Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии

Все это – элементы реальной боевой подготовки. Они могут быть использованы в случае необходимости. ССО может выполнять любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования, проникшего на территорию нашей страны. Мобильность – вот главная черта сил спецопераций.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-35

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Праздник завершился выставкой специальной техники. От детей здесь не было отбоя. Каждый хотел сфотографироваться с военнослужащими и боевыми машинами.

«Взрывы, стрельбы, кувырки, драки». Как минчане отреагировали на показательные выступления спецназа-38

Силы специальных операций 90-летие отметят 2 августа. Празднование продолжится в соединениях и воинских частях в Бресте, Марьиной Горке и Витебске – городах, где дислоцируются преемники ВДВ, бригады мобильных сил и спецназа.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Надежда Ермакова: Белгазпромбанк может существовать и потихонечку ещё увеличивать свои обороты, восстановиться
01 августа 2020 17:43

Надежда Ермакова: Белгазпромбанк может существовать и потихонечку ещё увеличивать свои обороты, восстановиться

Как избавиться от веснушек? Рецепт маски, которую вы можете приготовить дома
01 августа 2020 16:59

Как избавиться от веснушек? Рецепт маски, которую вы можете приготовить дома

Андрей Муковозчик: «Не кобылу выбираем, а руководителя всей страны. Очень сильно думать надо, всё допускать, всё анализировать»
01 августа 2020 16:57

Андрей Муковозчик: «Не кобылу выбираем, а руководителя всей страны. Очень сильно думать надо, всё допускать, всё анализировать»