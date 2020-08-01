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Александр Лукашенко: в наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя воинский долг

01 августа 2020 14:33
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Новости Беларуси. Поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также с 90-летием образования ВДВ направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: в наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя воинский долг-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах. В наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя свой воинский долг.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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