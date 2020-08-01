Александр Лукашенко: в наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя воинский долг

Новости Беларуси. Поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также с 90-летием образования ВДВ направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах. В наши дни воины и командиры продолжают победные традиции отцов и дедов, с честью выполняя свой воинский долг.