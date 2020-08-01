Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии

Новости Беларуси. Празднования Дня ВДВ и cил специальных операций проходят в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта Они по традиции начались с возложения цветов на Острове слез, затем минчане стали свидетелями обширной шоу-программы.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Все части готовы к выполнению тех задач, которые определены нам руководящими документами. Мы полностью боеготовы. Поэтому, я думаю, этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии.