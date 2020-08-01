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Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии

01 августа 2020 14:30
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Новости Беларуси. Празднования Дня ВДВ и cил специальных операций проходят в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии-1

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта

Они по традиции начались с возложения цветов на Острове слез, затем минчане стали свидетелями обширной шоу-программы.

Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Все части готовы к выполнению тех задач, которые определены нам руководящими документами. Мы полностью боеготовы. Поэтому, я думаю, этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии.

Вадим Денисенко: этот праздник – отдельные элементы – показывает, что мы способны выполнять задачи в любой стихии-7

ВДВ и силы специальных операций завтра отметят 90-летие. Празднование продолжится в соединениях и воинских частях в Бресте, Марьиной Горке и Витебске.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

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