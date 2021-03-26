Взрывное устройство в мусорном баке возле детской площадки на Уборевича. Кто готовил теракты в Беларуси?

Новости Беларуси. Задержан неоднократно судимый радикал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Что о нем известно? Это 35-летний житель Пинского района. К совершению теракта он подготовил два самодельных взрывных устройства. Первое положил в мусорку рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске. Второе планировал установить в воинской части в Печах. Мужчину задержали с поличным в момент совершения преступления.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Помните классическое «Кто громче всех кричит: «Держи вора?» – Вор!» Фраза избитая, но в некоторых ситуациях лучше и не скажешь. И когда молодцы из BYPOL сначала активно приглашают минчан выйти на улицы 25 марта, а потом не менее активно и явно нагнетая обстановку кричат про готовящиеся теракты со стороны силовиков, понятно: это «жу» неспроста.

– Конкретные указания какие были?

– Произвести взрыв.

Евгений Поболовец:

И уже другими красками играют слова перебежчиков и провокаторов в Telegram-каналах о якобы сильно раздутых штатах силовиков. Мол, чуть ли не роту оставить на всю страну и все, спать можно спокойно. Ну-ну... Мы ведь понимаем: так хотелось бы им. Не белорусам, которые искренне гордятся спокойствием на улицах городов в любое время суток. А ведь это – результат работы всех силовых ведомств. Той работы, которая часто за кадром и как бы не видна. В Беларуси давно не ведутся на такие дешевые вбросы, а спокойно работают, начиная с момента получения оперативной информации и далее по цепочке до момента задержания злоумышленника и обезвреживания взрывных устройств. Так было и на этот раз.

Пинчанин, но в Минске арендует жилье. Активный участник протестных маршей – вроде как идейный, но трижды судим. Такая вот щепотка перчика в суповой набор. Вычислен и задержан с поличным при попытке установить СВУ – самодельное взрывное устройство – на территории воинской части в Печах.

– За что задержаны?

– Собирались произвести взрыв.

– Взрыв чего?

– Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом.

– Что хотели взорвать?

– Часть в Печах.

– С какой целью?

– С целью акции протеста.

Евгений Поболовец:

К слову, первое взрывное устройство уже было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. Все по классике: мелкие детали для большего радиуса воздействия и часовой механизм, чтобы выждать момент, когда жертв было бы максимально много. Первый же допрос задержанного ошеломляет: сам никогда не делал бомб, подсказали в Telegram-канале, а прямая связь была с каким-то неизвестным народным мстителем из так называемого сообщества BYPOL.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой BYPOL. Именно от ее представителя накануне Дня Воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинской части. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка терактов шла под эгидой BYPOL.

Евгений Поболовец:

Конечно же, самодельные взрывные устройства найдены и обезврежены. Конечно же, по факту покушения на акт терроризма возбудили уголовное дело. Конечно же, следственные действия продолжаются. Есть и новая оперативная информация. Не будем наивными – таких активистов хватает. Из числа судимых, а эта публика, как правило, агрессивна, и как правило, с неугасаемым чувством мести всем и вся. И это та публика, которая о морали вспоминает только в наручниках и перед камерой МВД, чтобы срок поменьше выбить.

– В содеянном раскаиваетесь?

– Да.

– Что можете еще сказать?

– Что хочу сказать… Сказать, что у нас такого не было. Чтобы было мирно, чтобы люди все были счастливы.