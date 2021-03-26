Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Болкунца за публичное оскорбление Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» в Беларуси.
Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Болкунца за публичное оскорбление Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» в Беларуси.
Поводом стала размещенная на его YouTube-канале характеристика, которую блогер адресовал главе нашего государства. Дать правовую оценку словам политолога попросили активные пользователи сети. Как итог – уголовное дело.