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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Болкунца за публичное оскорбление Президента

26 марта 2021 16:44
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Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Болкунца за публичное оскорбление Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» в Беларуси.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении политолога Болкунца за публичное оскорбление Президента-1

Поводом стала размещенная на его YouTube-канале характеристика, которую блогер адресовал главе нашего государства. Дать правовую оценку словам политолога попросили активные пользователи сети. Как итог – уголовное дело.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Болкунец # Фотофакт

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