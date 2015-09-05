Взаимосвязь китайской экономики и кризиса белорусского рубля – мнения экспертов

В продолжение – маленькая зарисовка из жизни. Посчастливилось недавно побывать на Дне города Бреста – замечательный праздник устроили городские власти. И вот: на завтраке в отеле из тридцати, наверное, постояльцев только двое оказались европейцами, остальные – туристы из Китая. Они повсюду уже – и в Париже, и в Риме, и в Бресте…

В Китае сформировался средний класс, который может позволить себе путешествовать по миру, покупать хорошие автомобили, престижное жилье, как мы видели в сюжете. Экономика Поднебесной реформируется в потребительскую и слегка притормозила. А во всем мире аукнулось – нефть подешевела. Китайский фондовый рынок споткнулся – десятки стран потирают ушибы своих финансовых систем. Зацепило и Беларусь. И вот как оценивает ситуацию экспертное сообщество.

Антон Болточко, экономист:

Ситуация с Китаем не какая-то уникальная для мировой экономики. По своей сути, паника на финансовых рынках приводит к тому, что Китай начинает стимулировать свою экономику с помощью дешевых денег. Беларусь этот этап уже проходила, и не раз мы кредитовали свою экономику за счет эмиссионных средств, тем самым поддерживали ее рост. Китай делает то же самое. Правда, Китай чуть-чуть побольше, поэтому реакция там совершенно иная. В любом случае, в той политике, которую сейчас проводит Китай, есть конечная точка. И эта точка, к сожалению, будет негативной для практически всей мировой экономики, так как Китай занимает значительную долю в ее развитии.

Ирина Новикова, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор экономических наук, профессор

Валовый продукт у Китая практически такой, как и в Соединенных Штатах Америки. То есть это уже большая экономика. И ясно, что они хотят влиять. А Соединенные Штаты не хотят их пускать.

Евгений Радионов, аналитик, экономист:

Да, китайская экономика тормозит. Снижение темпов роста китайской экономики ведет к снижению спроса на сырьевые ресурсы, в том числе на нефть.

Антон Болточко, экономист:

При падении цен на ту же нефть, мы теряем свою экспортную выручку. Плюс к этому у нас есть Россия, куда мы поставляем 40% экспорта и, соответственно, как только Россия погружается в некоторый кризис, то мы также его ощущаем.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

На ситуацию в Беларуси, разумеется, влияет ситуация с российским рублем, казахским тенге и в целом ситуация на валютных рынках. Мы видим, что из-за падения цен на нефть, российский рубль непрерывно непрерывно снижается. Это повлекло и снижение курса белорусского рубля.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Действия Нацбанка на сегодняшний момент, может, в некоторых смыслах, мы видим, запаздывают, но в целом являются адекватными. В общем-то, он как регулятор выступает спокойно и взвешенно.

Евгений Радионов, аналитик, экономист:

Формирование валютного курса через плавающий валютный курс – наиболее оптимально с точки зрения монетарной политики. Это решение выгодно как для экспортеров, так и для населения.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

Я думаю, что ситуация, когда белорусский рубль девальвируется или наоборот несколько укрепляется, но ведет себя естественно, более правильная, даже учитывая предвыборный год. Потому что мы привыкли, что когда его искусственно сдерживают, потом он рано или поздно будет девальвирован. Либо на 20% в новогоднюю ночь, либо, как у нас когда-то был очень грустный год – почти в три раз ( с трех тысяч до девяти) девальвировал. Лучше такое естественное поведение белорусского рубля.