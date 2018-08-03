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Новости по тегу #Андрей Дерех

Революционный шаг на пути либерализации бизнеса. Предприятия Беларуси больше не обязаны продавать валютную выручку
03 августа 2018 08:27

Революционный шаг на пути либерализации бизнеса. Предприятия Беларуси больше не обязаны продавать валютную выручку

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки
31 июля 2018 16:45

Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов
16 декабря 2017 18:45

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов

Новости экономики за 04.03.2016
04 марта 2016 17:57

Новости экономики за 04.03.2016

Мировая экономика переживает не лучшие времена: каков финансовый прогноз для Беларуси?
17 января 2016 18:06

Мировая экономика переживает не лучшие времена: каков финансовый прогноз для Беларуси?

Взаимосвязь китайской экономики и кризиса белорусского рубля – мнения экспертов
05 сентября 2015 17:54

Взаимосвязь китайской экономики и кризиса белорусского рубля – мнения экспертов