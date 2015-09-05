Новости по тегу #Евгений Радионов

В Китае сформировался средний класс, который может позволить себе путешествовать по миру, покупать хорошие автомобили, престижное жилье, как мы видели в сюжете. Экономика Поднебесной реформируется в потребительскую и слегка притормозила. А во всем мире аукнулось – нефть подешевела. Китайский фондовый рынок споткнулся – десятки стран потирают ушибы своих финансовых систем. Зацепило и Беларусь. И вот как оценивает ситуацию экспертное сообщество.
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