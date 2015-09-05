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5 сентября День белорусской письменности проходит в Щучине

05 сентября 2015 17:07
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Новости Беларуси. Дань уважения слову и духовности. Щучин —  встречает  гостей  празднований  Дня белорусской письменности. Здесь   5 сентября  после капитального ремонта открылась главная библиотека райцентра. Она носит имя небезызвестной белорусской писательницы Тётки. Современные литературные процессы  с участием акул пера из 30 стран мира  были в центре  внимания  круглого стола, который прошёл в обновлённом здании.

Павильоны на центральной площади города занял фестиваль книги и прессы. Здесь, а также в Доме культуры, можно  познакомиться с разнообразными выставками - книг, фотографий, периодики и других экспонатов, связанных с именами писателей, Словом  - во времена Великой отечественной войны.

День белорусской письменности впервые отмечался в нашей республике в 1994 году. С тех пор, его  ежегодно в первое воскресенье сентября принимает один из городов Беларуси. Сейчас это Щучин, где празднования растянуться на два дня.

# общество # Лилия Ананич # День белорусской письменности

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