5 сентября День белорусской письменности проходит в Щучине

Новости Беларуси. Дань уважения слову и духовности. Щучин — встречает гостей празднований Дня белорусской письменности. Здесь 5 сентября после капитального ремонта открылась главная библиотека райцентра. Она носит имя небезызвестной белорусской писательницы Тётки. Современные литературные процессы с участием акул пера из 30 стран мира были в центре внимания круглого стола, который прошёл в обновлённом здании.

Павильоны на центральной площади города занял фестиваль книги и прессы. Здесь, а также в Доме культуры, можно познакомиться с разнообразными выставками - книг, фотографий, периодики и других экспонатов, связанных с именами писателей, Словом - во времена Великой отечественной войны.

День белорусской письменности впервые отмечался в нашей республике в 1994 году. С тех пор, его ежегодно в первое воскресенье сентября принимает один из городов Беларуси. Сейчас это Щучин, где празднования растянуться на два дня.