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Жерар Депардье рассматривает возможность переехать на ПМЖ в Беларусь

05 сентября 2015 17:46
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Знаменитый французский актер Жерар Депардье рассматривает возможность переехать на постоянное место жительства в Беларусь. Об этом заявил в беседе с журналистом Le Figaro.

А в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Депардье подтвердил свои симпатии к нашей стране и выразил искреннее недоумение в связи с предрассудками, которые распространены по отношению к Беларуси на Западе.

Жерар Депардье, актер, режиссер:
Меня впечатлили жители Беларуси. Я видел дома, леса, реки, широкие дороги. Эти дороги были совсем как французские. Меня удивило качество жизни людей.

# общество # Жерар Депардье # Знаменитые люди

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