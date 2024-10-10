Взаимная торговля стран СНГ достигла 60 млрд долларов

Укрепление международного статуса Содружества Независимых Государств – одна из приоритетных задач, которую обозначил Александр Лукашенко, принимая участие в заседании Совета глав стран СНГ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укрепление международного статуса Содружества Независимых Государств – одна из приоритетных задач, которую обозначил Александр Лукашенко, принимая участие в заседании Совета глав стран СНГ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наравне с технологическим суверенитетом и продвижением системы ценностей Содружества над статусом объединения предстоит поработать. Как отметил глава белорусского государства, СНГ должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Страны-участницы едины в оценке многих глобальных событий и заявлять об этом должны не по отдельности, а объединять голоса в единый голос СНГ, что в свою очередь приведет к конкретным действиям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы стоим на плечах нескольких поколений, сумевших в свое время фактически с нуля создать мощное государство, ставшее одним из геополитических центров силы. Оно формировалось на общности целей и уважении традиций и культур наших народов, поэтому было сильным. Аналогов советского опыта национального строительства в истории нет. И нет ничего удивительного в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации.
Мы это всегда знали, поэтому сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что нам удалось. Посмотрите: Советского Союза давно нет, а попытки демонизации советского прошлого на Западе не прекращаются. На Западе продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель. Это значит, что нам нужно дорожить тем, что мы имеем.
Как отмечают эксперты, СНГ сегодня не бумажная организация и не дань памяти общему советскому прошлому. Красноречиво об этом говорят цифры. Так, взаимная торговля стран Содружества достигла 60 миллиардов долларов и продолжает расти.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Это все положительная динамика. Все говорит о том, что союз стран СНГ не дань прошлого. Это не просто бракоразводная организация для бывшего Советского Союза. Это организация, внутри которой продолжается эффективное сотрудничество, плодотворное сотрудничество. И СНГ не отменяет собой другие организации, а дополняет. Сейчас речь идет о БРИКС, ШОС. Очень много речи шло о БРИКС, что на днях будет большой саммит в Казани.
Александр Шатько, общественный деятель:
Сегодня мы видим, что проблемы общие для всех. И все понимают, что это объединение позволит решить очень много задач, в том числе и на международной арене. Потому как идут санкции, они сыпятся как из рога изобилия. Это лихорадит экономики. На сегодняшний день главы государств понимают, что их пытаются как-то разодрать на маленькие кусочки, друг от друга оторвать, так проще управлять. Единства нет по многим вопросам, а оно надо, необходимо, особенно сейчас, когда мир стоит на пороге глобальной войны. Это все понимают. В том числе и такие крупные объединения, как СНГ, в состоянии удержать мир от глобальных катастроф.
О взаимопонимании Александр Лукашенко говорил на протяжении всей поездки в Россию. В контексте СНГ (впервые за долгое время) в положительном ключе. Так, мы не стремимся к пониманию друг друга, а уже достигли его. Главное теперь не потерять. Также глава белорусского государства выступает за восстановление семьи СНГ в прежнем составе, включая Грузию, Молдову и Украину. Александр Лукашенко уверен, что это лишь вопрос времени.
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