Взаимная торговля стран СНГ достигла 60 млрд долларов

Наравне с технологическим суверенитетом и продвижением системы ценностей Содружества над статусом объединения предстоит поработать. Как отметил глава белорусского государства, СНГ должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Страны-участницы едины в оценке многих глобальных событий и заявлять об этом должны не по отдельности, а объединять голоса в единый голос СНГ, что в свою очередь приведет к конкретным действиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы стоим на плечах нескольких поколений, сумевших в свое время фактически с нуля создать мощное государство, ставшее одним из геополитических центров силы. Оно формировалось на общности целей и уважении традиций и культур наших народов, поэтому было сильным. Аналогов советского опыта национального строительства в истории нет. И нет ничего удивительного в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации.

Мы это всегда знали, поэтому сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что нам удалось. Посмотрите: Советского Союза давно нет, а попытки демонизации советского прошлого на Западе не прекращаются. На Западе продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель. Это значит, что нам нужно дорожить тем, что мы имеем.

Как отмечают эксперты, СНГ сегодня не бумажная организация и не дань памяти общему советскому прошлому. Красноречиво об этом говорят цифры. Так, взаимная торговля стран Содружества достигла 60 миллиардов долларов и продолжает расти.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Это все положительная динамика. Все говорит о том, что союз стран СНГ не дань прошлого. Это не просто бракоразводная организация для бывшего Советского Союза. Это организация, внутри которой продолжается эффективное сотрудничество, плодотворное сотрудничество. И СНГ не отменяет собой другие организации, а дополняет. Сейчас речь идет о БРИКС, ШОС. Очень много речи шло о БРИКС, что на днях будет большой саммит в Казани.