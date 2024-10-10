Владельца двух наркомаркетов задержали в Минске. 21-летний житель столицы несколько лет назад создал интернет-магазины по продаже запрещенных веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После того как в 2020 году он был судим за то, что призывал к массовым беспорядкам на минских улицах в Telegram-каналах, злоумышленник эмигрировал в Европу. Деятельность наркошопов была прекращена. Но недавно молодой человек вернулся в страну и решил возобновить нелегальный бизнес.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

В этом году фигурант вернулся и возобновил деятельность наркомаркетов. Чтобы напрямую не иметь контакт с запрещенным товаром, минчанин удаленно привлек 28-летнего закладчика, который по его указанию забирал оптовые партии, осуществлял фасовку и раскладывал наркотик по тайникам.

Правда, проработал злоумышленник недолго: на него и его подельника вышли сотрудники столичного наркоконтроля. При силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» злоумышленников задержали, а интернет-магазины ликвидировали. Следователями возбуждено уголовное дело за наркосбыт.