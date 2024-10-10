Кто больше подвержен эмоциональному выгоранию? Рассказала психолог
Осень далеко не всегда ассоциируется с романтикой, с золотыми пейзажами и уютными чаепитиями. Дожди, уменьшение светового дня и холод вызывают чувство подавленности и апатии. И сегодня, в День психического здоровья, мы расскажем о том, как сохранить любовь к жизни, как развеять душевные тучи и справиться с эмоциональным выгоранием.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Морозова, руководитель центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского наркологического центра.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, что такое эмоциональное выгорание?
Виктория Морозова, руководитель центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского наркологического центра:
Эмоциональное выгорание – это синдром. Синдром эмоционального выгорания возникает вследствие длительного хронического стресса, который, как правило, возникает на рабочем месте. Поэтому очень часто мы слышим не только синдром эмоционального выгорания, а профессионального выгорания. Потому что, как правило, на рабочем месте.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
А какие профессии больше всего подвержены такому выгоранию?
Виктория Морозова:
Учитывая, что мы с вами живем в век научно-технического прогресса, все мы подвержены в какой-то мере данному синдрому. Но чаще всего с этим синдромом сталкиваются учителя, медицинские работники, работники экстренных служб, работники колл-центров и мы, психологи, тоже.
Юрий Царев, ведущий:
Есть ли эмоциональное восполнение? Потому что очень часто человек ставит перед собой пороговое какое-то значение, после чего он не может продолжать заниматься той или иной профессией. Можно ли уйти в какой-то сейф-мод так называемый, в какой-то энергопитающий режим, чтобы восстановиться эмоционально?
Виктория Морозова:
Да, конечно. Это техники осознавания. Это, как правило, медитативные техники, которые позволяют восполнять ресурсы, растраченные на работе, не только на работе. Как часто вы останавливаетесь и задумываетесь о том, что вы чувствуете? Какие эмоции испытываете, что чувствует ваше тело? Редко, правда? А это очень важно. Остановиться в какой-то момент и прочувствовать, как я себя чувствую здесь и сейчас, что со мной происходит.
Ольга Бурлакова:
Это касается и каких-то положительных эмоций и отрицательных?
Виктория Морозова:
Конечно. Это про то, как я себя чувствую в моменте, без оценок, без какой-то критики по отношению к себе. Вот я такая, какая я есть.
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