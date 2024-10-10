Кто больше подвержен эмоциональному выгоранию? Рассказала психолог

Осень далеко не всегда ассоциируется с романтикой, с золотыми пейзажами и уютными чаепитиями. Дожди, уменьшение светового дня и холод вызывают чувство подавленности и апатии. И сегодня, в День психического здоровья, мы расскажем о том, как сохранить любовь к жизни, как развеять душевные тучи и справиться с эмоциональным выгоранием. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Морозова, руководитель центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского наркологического центра. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, что такое эмоциональное выгорание?

Виктория Морозова, руководитель центра психологической помощи лицам с зависимостями Минского городского наркологического центра:

Эмоциональное выгорание – это синдром. Синдром эмоционального выгорания возникает вследствие длительного хронического стресса, который, как правило, возникает на рабочем месте. Поэтому очень часто мы слышим не только синдром эмоционального выгорания, а профессионального выгорания. Потому что, как правило, на рабочем месте. Екатерина Яцкевич, ведущая:

А какие профессии больше всего подвержены такому выгоранию?

Виктория Морозова:

Учитывая, что мы с вами живем в век научно-технического прогресса, все мы подвержены в какой-то мере данному синдрому. Но чаще всего с этим синдромом сталкиваются учителя, медицинские работники, работники экстренных служб, работники колл-центров и мы, психологи, тоже. Юрий Царев, ведущий:

Есть ли эмоциональное восполнение? Потому что очень часто человек ставит перед собой пороговое какое-то значение, после чего он не может продолжать заниматься той или иной профессией. Можно ли уйти в какой-то сейф-мод так называемый, в какой-то энергопитающий режим, чтобы восстановиться эмоционально?