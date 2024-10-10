Учебно-методический сбор прошёл в Лидском погранотряде

Совершенствование охраны рубежей и внедрение современных подходов – эти темы обсудили участники учебно-методического сбора. Мероприятие состоялось на базе Лидского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

В пограничной службе проводится плановая, оперативная и боевая подготовка. Учебно-медицинский сбор проводим с начальниками территориальных органов пограничной службы, командирами воинских частей и их заместителями. Основными задачами данного сбора является проведение практических занятий, направленных на изучение возможностей. Привлечены, кроме командиров территориальных органов, начальники маневренных групп, которые, изучив, ознакомившись с этими приемами, способами в ходе боевой подготовки, будут в дальнейшем реализовывать полученные знания, умения, навыки в подготовке своих подразделений.

В рамках программы сбора также проверен уровень знаний офицеров по огневой и физической подготовке. На расширенном выездном заседании коллегии пограничного ведомства поставлены задачи командирам воинских частей и начальникам подразделений.