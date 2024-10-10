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Учебно-методический сбор прошёл в Лидском погранотряде

10 октября 2024 07:52
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Совершенствование охраны рубежей и внедрение современных подходов – эти темы обсудили участники учебно-методического сбора. Мероприятие состоялось на базе Лидского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебно-методический сбор прошёл в Лидском погранотряде-2

Внимание уделено обмену передовым опытом, применению беспилотных авиационных комплексов для поиска и при необходимости уничтожения нарушителей границы, обеспечению безопасности воинских частей. 

Учебно-методический сбор прошёл в Лидском погранотряде-4

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
В пограничной службе проводится плановая, оперативная и боевая подготовка. Учебно-медицинский сбор проводим с начальниками территориальных органов пограничной службы, командирами воинских частей и их заместителями. Основными задачами данного сбора является проведение практических занятий, направленных на изучение возможностей. Привлечены, кроме командиров территориальных органов, начальники маневренных групп, которые, изучив, ознакомившись с этими приемами, способами в ходе боевой подготовки, будут в дальнейшем реализовывать полученные знания, умения, навыки в подготовке своих подразделений. 

В рамках программы сбора также проверен уровень знаний офицеров по огневой и физической подготовке. На расширенном выездном заседании коллегии пограничного ведомства поставлены задачи командирам воинских частей и начальникам подразделений.

# Госпогранкомитет

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