Учебно-методический сбор прошёл в Лидском погранотряде

Совершенствование охраны рубежей и внедрение современных подходов – эти темы обсудили участники учебно-методического сбора. Мероприятие состоялось на базе Лидского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совершенствование охраны рубежей и внедрение современных подходов – эти темы обсудили участники учебно-методического сбора. Мероприятие состоялось на базе Лидского погранотряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание уделено обмену передовым опытом, применению беспилотных авиационных комплексов для поиска и при необходимости уничтожения нарушителей границы, обеспечению безопасности воинских частей.
Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
В пограничной службе проводится плановая, оперативная и боевая подготовка. Учебно-медицинский сбор проводим с начальниками территориальных органов пограничной службы, командирами воинских частей и их заместителями. Основными задачами данного сбора является проведение практических занятий, направленных на изучение возможностей. Привлечены, кроме командиров территориальных органов, начальники маневренных групп, которые, изучив, ознакомившись с этими приемами, способами в ходе боевой подготовки, будут в дальнейшем реализовывать полученные знания, умения, навыки в подготовке своих подразделений.
В рамках программы сбора также проверен уровень знаний офицеров по огневой и физической подготовке. На расширенном выездном заседании коллегии пограничного ведомства поставлены задачи командирам воинских частей и начальникам подразделений.