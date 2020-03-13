«Людям сроки дают по 8-10 лет, надо их поддержать» Как работают в изоляторе временного содержания

Молодечненский РОВД по праву заслужил кубок как лучший отдел в области. Среди районов – здесь самый низкий уровень преступности. Однако данный кубок – переходящий. То есть сохранить его в Молодечно удастся, только став лучшими вновь.

Александр Матуc, милиционер изолятора временного содержания Молодечненского РОВД: Не было у меня никаких взысканий, начальство все устраивало, как я работаю. Вот и выбрали меня.

Но есть награды, которые остаются навсегда. В сюжете программы «Центральный регион» рассказываем о людях, получивших нагрудные знаки за отличную службу. Один из них – Александр Матуc.

Александр Матуc: Обязанности мои заключаются в том, чтобы не допустить правонарушение в изоляторе, чтобы соблюдали внутренний распорядок, не было чрезвычайных происшествий. Помогаю дежурному – глаза и руки его – что вижу, передаю ему. Чтобы все хорошо было в изоляторе.

Александр Матуc: Брат отслужил в армии, пришёл работать после армии в милицию и меня уговорил. Сейчас с братом здесь и работаем. Он в патруле работает, я – изоляторе. Но я тоже сразу пришел в патруль, поработал там месяца 3-4 и перевелся в изолятор. Он уже отработал в милиции года 3, когда я пришел, Конечно, помогал. Работаем по 12 часов. То есть 12 часов отработать не так легко, как кажется. Каждые 15 минут обходы у нас, то есть сильно не посидишь. И контингент там, что не позавидуешь. Редко попадаются нормальные. Там уже уголовники, некоторые уже полжизни своей отсидели.

Во время нашего разговора, Александр несколько раз подчёркивает – именно здесь проверяется моральная устойчивость и закаляется мужской характер.

Александр Матуc:

Я работаю – слабохарактерным там точно не будешь. Потому что если будешь слабохарактерным, тебе на голову там сядут. Нужно смотреть: от контингента зависит, от человека, то есть какой человек к нам в изолятор попадает. И уже делаешь выводы, как к нему относиться – нормальный он, адекватный. А есть такие, что с ними нужно построже. В милиции без дисциплины ничего не получится.

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Сотрудник милиции в изоляторе временного содержания – это, получается, и милиционер, и, по сути, чуть ли не врач, психолог.