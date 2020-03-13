«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

При выборе растений мы всегда стараемся выбрать те, которые наиболее устойчивы к городской среде. Потому что это растение должно нормально себя и при условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные. И когда выбираем растения, мы советуемся с селекционерами, чтобы нам дали рекомендации – те растения, которое наиболее устойчивые. И тогда уже мы их заказываем при формировании заявки на выращивание.