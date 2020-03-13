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«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска

13 марта 2020 08:03
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Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
При выборе растений мы всегда стараемся выбрать те, которые наиболее устойчивы к городской среде. Потому что это растение должно нормально себя и при условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные. И когда выбираем растения, мы советуемся с селекционерами, чтобы нам дали рекомендации – те растения, которое наиболее устойчивые. И тогда уже мы их заказываем при формировании заявки на выращивание.

«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска-4

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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