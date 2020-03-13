«Минскзеленстрой»: хотим продолжить вертикальное озеленение в плане живых стен

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:

Если брать только по предприятию «Минскзеленстроя», на объектах управления «Центр» более 6 тысяч кашпо и различных цветочных конструкций будут установлены. В прошлом году мы установили более 16 тысяч таких растений. Понятно, что они все будут и в этом году. Различия в том, что будет другая комбинация растений, другая комбинация выставленных этих композиций. То есть каждый год мы меняем, чтобы была какая-то изюминка. И хотим продолжить вертикальное озеленение в плане живых стен. Они у нас практически в каждом районе присутствуют. Запланировано это и на проспекте Независимости, на улице Притыцкого, и на проспекте Победителей, и в Уручье.