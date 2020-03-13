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«Минскзеленстрой»: хотим продолжить вертикальное озеленение в плане живых стен

13 марта 2020 08:09
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Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

«Минскзеленстрой»: хотим продолжить вертикальное озеленение в плане живых стен-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
Если брать только по предприятию «Минскзеленстроя», на объектах управления «Центр» более 6 тысяч кашпо и различных цветочных конструкций будут установлены. В прошлом году мы установили более 16 тысяч таких растений. Понятно, что они все будут и в этом году. Различия в том, что будет другая комбинация растений, другая комбинация выставленных этих композиций. То есть каждый год мы меняем, чтобы была какая-то изюминка. И хотим продолжить вертикальное озеленение в плане живых стен. Они у нас практически в каждом районе присутствуют. Запланировано это и на проспекте Независимости, на улице Притыцкого, и на проспекте Победителей, и в Уручье.

«Минскзеленстрой»: хотим продолжить вертикальное озеленение в плане живых стен-4

# Озеленение # общество # Анжелика Пузанкова # Екатерина Забенько

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