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Выживаемость недоношенных младенцев – 90 %! Врач рассказала о возможностях РНПЦ «Мать и дитя»

16 мая 2025 14:04
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15 мая – День семьи! Казалось бы, тихий семейный праздник, соберемся дома за большим дружным праздничным столом перед телевизором, но нет, это будет неправильно, потому что День семьи – это праздник всей страны, олицетворение единства, любви и преданности, которая объединяет сердца миллионов людей. Ячейка общества или самая простая формула счастья: папа, мама и я. О самом главном богатстве, которое делает нашу жизнь ярче, интереснее, а значит, счастливее поговорим в студии ток-шоу «Точки над «i».

Выживаемость недоношенных младенцев – 90 %! Врач рассказала о возможностях РНПЦ «Мать и дитя»-2

Наталья Надольская, ведущая:
В ваших стенах происходит буквально чудо. Я знаю, что Беларусь – чуть ли не единственная страна, которая выхаживает недоношенных младенцев весом даже менее 500 граммов.

Выживаемость недоношенных младенцев – 90 %! Врач рассказала о возможностях РНПЦ «Мать и дитя»-4

Елена Улезко, заместитель директора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя»:
Не единственная, но мы находимся в рейтинге ведущих стран, которая умеет и делает это. Существуют различные методики современные для выхаживания недоношенных детей. Выживаемость их достаточно высока – более 90 %.

Наша реанимация в РНПЦ сейчас функционирует более двух лет. Это современный корпус, наполненный серьезным современным оборудованием, и это позволяет нам выхаживать этих деток. Да, 500 граммов, 480 граммов. Много технологий.

Подробности смотрите в видео.

# Медицина # Дети # Елена Улезко # Наталья Надольская

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