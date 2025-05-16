Главное – смотреть в одну сторону! Супруги живут вместе 52 года и рассказали о секретах семейного счастья

15 мая – День семьи! Казалось бы, тихий семейный праздник, соберемся дома за большим дружным праздничным столом перед телевизором, но нет, это будет неправильно, потому что День семьи – это праздник всей страны, олицетворение единства, любви и преданности, которая объединяет сердца миллионов людей. Ячейка общества или самая простая формула счастья: папа, мама и я. О самом главном богатстве, которое делает нашу жизнь ярче, интереснее, а значит, счастливее поговорим в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий: Сергей и Лилия, для того чтобы была большая семья, надо съесть пуд соли. У вас был уже юбилей совместной жизни. Сколько пудов соли вы съели и в чем секрет настоящего семейного счастья?

Лилия Соловьева, в браке 52 года:

Была у нас одна интересная встреча однажды с молодежью: две девочки лет по 25 – и они начали спрашивать, как это вы столько живете. Что самое интересное, я им ответила: надо смотреть в одну сторону. И, в принципе, мы всю жизнь, получается, какие-то общие интересы у нас, хоть и разные интересы, у каждого призвание (он спортом очень сильно увлекается, ему нравится), но тем не менее мы все равно вместе идем. Действительно, в каких-то вопросах друг друга поддерживаем. И дети у нас тоже молодцы.